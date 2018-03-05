Союз похоронных организаций выступил против языческих погребальных костров

Фото: vk.com/rodostaw

Павел Кодыш поделился с НСН мнением о том, насколько соответствуют закону подобные ритуалы.

В Кировской области неоязычники провели обряд сожжения тела своего единомышленника. Как заявил организатор ритуального сожжения Родостав Добровольский, такова была воля усопшего, передает Ura.ru. Для проведения погребального обряда язычником потребовались четыре кубометра хвойных и два кубометра березовых дров.

Президент Союза похоронных организаций и крематориев России Павел Кодыш поделился с НСН мнением о том, насколько соответствуют закону подобные ритуалы.

«Стрелять на свадьбах законно? Если у нас светское государство? Я считаю, незаконно. Барана на праздник резать законно? Чтоб дети смотрели? Хочешь, у себя дома режь. Но не в общественных местах. Конечно, это незаконно, конечно, неправильно», - возмутился он.

При этом, по словам эксперта, в нашей стране нет организаций, которые бы предоставляли нетрадиционные погребальные услуги.

«Нет таких организаций. Когда мы хороним, мы знаем обычаи, как мусульман, допустим, хоронить нужно. Но вот такого у нас не было никогда», - подчеркнул собеседник НСН.

Как написал на своей странице «Вконтакте» организатор сожжения Родостав Добровольский, до вступления в силу новой редакции закона о похоронном деле, такие ритуалы не нарушают закон. Поправки вступят в силу с 2019 года, и после этого подобные действия могут рассматриваться как глумление над телом покойного, что повлечет уголовную ответственность.

При этом он сообщил, что одному из последователей славянского неоязычества было отказано в нотариальном заверении завещания, в котором он выражал желание быть сожженным после смерти на погребальном костре.