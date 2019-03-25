Союз крематориев: Раньше в моргах дозревали бананы, теперь хранится детское питание

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Глава Союза похоронных организаций и крематориев предположил в эфире НСН, что таким образом сотрудники морга подрабатывают, сдавая помещение под склад.

Детское питание в объёме около трёх тонн обнаружено в прощальном зале морга города Югорска. Об этом сообщил депутат местной думы Антон Пантин на своей странице в социальной сети, сопроводив публикацию видеозаписью с находками. Отмечается, что общая стоимость продукции оценивается в 1,5 миллиона рублей. По словам парламентария, рядом с импровизированным складом могут храниться медикаменты и химические растворы для обработки трупов, испарения которых опасны для человека. Картонная упаковка продукции не способна уберечь от вредного воздействия, подчеркнул депутат. По факту инцидента полиция проводит проверку.

Нонсенсом назвал происшествие в эфире НСН президент Союза похоронных организаций и крематориев России Павел Кодыш. По его словам, за многолетнюю практику он впервые слышит о таком циничном нецелевом использовании помещений. Однако найти вероятные мотивы такого распоряжения залом просто, отметил эксперт: вероятно, что сотрудники морга решили подзаработать.

«В прощальном зале морга коробки [с детским питанием], это не то что кощунство, я просто не понимаю. Это такой наш с вами бизнес, наверное. Я слышал, что 30 лет назад бананы дозревали в моргах. Я 15 лет уже президент Союза похоронных организаций, но такое впервые слышу. Это нецелевое использование помещений. Взять даже больницу, не морг: если есть свободное помещение, и кто-то завязан на то, что имеет возможность предоставить его под склад, они сдают, получают деньги. Кто наличными, кто безналичными, это одна из форм получения прибыли недобросовестных людей. Надо проверять фирму, конечно, полиция должна работать. Это всё от нашего с вами сознания: кто пришёл работать, какие люди, что для них главное. Но это не система похоронной отрасли, это именно говорит о людях, которые готовы получить любые деньги. Я не знаю, о чём они думали. Значит, им без разницы. Это и отсутствие контроля со стороны заведующего моргом, если он сам не завязан, со стороны администрации, муниципальной власти, силовых структур», — заключил Кодыш.

Добавим, позже в пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, найденное детское питание было просроченным и не предназначалось для реализации, а ожидало утилизации. Однако в региональном департаменте общественных и внешних связей обещали устроить проверку всех учреждений здравоохранения на предмет закупок и условий хранения детского питания.