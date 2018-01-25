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Общество

Союз автостраховщиков: Фиксация техосмотра не скажется на стоимости страховки

25 Января 2018 в 20:14
Союз автостраховщиков: Фиксация техосмотра не скажется на стоимости страховки
Евгений Уфимцев в эфире НСН назвал предложение Минэкономразвития оправданным.

Ужесточить наказание за фиктивный техосмотр предлагает Минэкономразвития. Как пишет «Коммерсант», процесс техосмотра будет фиксироваться на видео, а диагностическая карта по итогам осмотра - заверяться усиленной электронной подписью эксперта. За нарушение предполагается штрафовать как специалистов, так и автовладельцев.

Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев в эфире НСН назвал предложение ведомства оправданным. (слушайте аудио)

«Оценка Российского союза страховщиков, что предложения эти действительно нужны. На сегодняшний день одной из проблем организации технического осмотра является наличие [документа], проходил ли автомобиль техосмотр или нет. И наличие фотографии, а потом видеофиксации позволит фиксировать факто прохождения автомобилем технического осмотра. Предполагается поэтапное введение. Сначала фотофиксация, а потом видеофиксация. На наш взгляд, изменение технологии прохождения технического осмотра не должно существенно повлиять на стоимость технического осмотра и, соответственно, никак не повлияет на стоимость страховки», - сказал он.

Отметим, что, согласно статистике ГИБДД, в минувшем году из-за технической неисправности произошло более 5,8 тысячи аварий, что на 18,5% больше, чем годом ранее.

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