«Советую лечиться!»: Эксперт – о тесте Саакашвили на «негрузинскую кровь»

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Общественный деятель Владимир Хомерики заявил НСН, что не анализом крови должна определяться принадлежность Саакашвили к грузинскому народу.

Михаил Саакашвили поделился результатами теста по выявлению своего происхождения. Результатами он поделился на своей странице в Facebook. Как отметил бывший президент Грузии, этот тест выявляет «этническое происхождение предков в течение тысячи лет». В результате, по словам политика, у него обнаружили 99% грузинской крови и 1% греческой.

Таким образом, как отметил Саакашвили, он впервые нарушил традицию своих предков и заключил «брак с европейкой». Экс-президент Грузии женат на Сандре Рулофс, которая по происхождению является фламандкой.

В свою очередь, президент фонда «Единения русского и грузинского народа» Владимир Хомерики в беседе с НСН заявил, что это заявление Михаила Саакашвили можно расценивать, как эксцентричную попытку напомнить о себе.

«Каждый день он делает это. И каждая его попытка заявить о себе становится позорной, в первую очередь, для Грузии. Потому что он сам уже давно опозорился. Он, вроде бы, считает себя человеком разумным. И должен понимать, что такие анализы не приводятся на установление конкретной национальности. И никакие анализы, никакое тестирование этого не выявляет. Только при составлении своего генеалогического древа можно выявить, кем были твои предки, и узнать свою истинную принадлежность», - отметил собеседник НСН.

По словам эксперта, анализ, который сдавал Саакашвили, в принципе, определяет генетическую принадлежность человека и родство с тем или иным человеком на основе обоюдных анализов ДНК.

«Да, такой анализ проводится и выявляет принадлежность человека не к нации конкретной, а к какой-нибудь из групп народностей: европейской, допустим, восточно-азиатской, юго-восточной или африканской. Поэтому то, что он говорит – это его очередной бред»,- подчеркнул Владимир Хомерики.

Кроме того, президент фонда «Единения русского и грузинского народа» сделал акцент на том, что принадлежность Михаила Саакашвили к нации никто не оспаривает.

«Не важно, сколько у него грузинской или, к примеру, армянской крови. Главное, чтобы он был человеком, патриотом своей страны и руководителем. А о том, что он не грузин свидетельствует тот факт, что он – будучи президентом – отрёкся от своей нации, народа, сдал грузинское гражданство и пошёл служить чиновником на Украину. Где опозорился ещё больше, заявляя, что он украинец. И вот теперь он опять хочет стать грузином. Для грузинской нации он сегодня неприемлем, несмотря на то, что он хоть на 102% будет грузином. Никто не забыл его издевательство над страной. Он попытался изменить менталитет реальных грузин, когда начал попирать грузинскую церковь, традиции и культуру. Вот этим, а не анализом, определяется грузин. Мне грустно и смешно. Я просто советую Саакашвили лечиться и оставить Грузию в покое. Не мешает стране жить и развиваться», - резюмировал собеседники НСН.

Между тем, как отмечает «Коммерсант», опубликованный Михаилом Саакашвили пост, вероятно, должен ответить на многолетние упреки противников в «тайном армянстве»: с самого начала политической карьеры Саакашвили упрекали в том, что он скрывает армянское происхождение своего деда по отцовской линии по фамилии Саакян.