Сотрудники МЧС готовят купели к Крещению. ФОТО

ФОТО: пресс-служба МЧС

В МЧС рассказали НСН, как позаботятся о безопасности граждан во время традиционных Крещенских купаний.

Фото: пресс-служба МЧС 1 / 10 Спасатели готовят настилы, по которым верующие пройдут к купелям. Фото: пресс-служба МЧС 2 / 10 Сотрудники делают прорубь, в которую окунуться православные на Крещение. Всего будет открыто около 4 тысяч оборудованных купальных мест. Фото: пресс-служба МЧС 3 / 10 Из-за погодных условий спасатели уделяют особое внимание толщине льда. В этом году в традиционных местах купания толщина льда составляет 15-20 сантиметров. Однако для обеспечения безопасности массового выхода на лёд требуется 40-50 сантиметров. Фото: пресс-служба МЧС 4 / 10 Спасатели создают прорубь в форме креста. Фото: пресс-служба МЧС 5 / 10 Ежегодно большое количество верующих совершают омовения и купания на морском побережье Крыма. Спасатели и водолазы тщательно проверили берег и акваторию для купания на двухметровой глубине. Фото: пресс-служба МЧС 6 / 10 По предварительным данным, около 1,5 миллионов человек по всей России примут участие в Крещенских купаниях. Фото: пресс-служба МЧС 7 / 10 Сотрудники МЧС проверяют толщину льда на месте предполагаемой проруби. Фото: пресс-служба МЧС 8 / 10 Для верующих сделают специальные трапы с поручнями, выставят ограждения и буйки, купели оборудуют специальными коробами безопасности, мостками и удобными сходами в воду. Фото: пресс-служба МЧС 9 / 10 В Москве и Московской области оборудуют более 330 площадок, в том числе 99 – на открытой воде. Для обеспечения безопасности будут задействованы свыше 1700 спасателей и более 320 единиц специальной техники, в том числе 16 судов на воздушной подушке. Фото: пресс-служба МЧС 10 / 10 В МЧС России рекомендовали воздержаться от купания в необорудованных и неподготовленных местах.

9 тысяч сотрудников МЧС задействуют для обеспечения безопасности во время Крещенских купаний, которые пройдут в ночь на 19 января. В регионах уже созданы подвижные группы спасателей, которые в любой момент готовы выдвинуться к месту происшествия. Всего в России оборудуют около 4 тысяч купальных мест, которые могут посетить около 1,5 миллиона граждан. Об этом НСН рассказали в МЧС.

Также для безопасности граждан будет работать спасательная техника, в том числе маломерные суда. А сотрудникам МЧС выдадут средства связи, аптечки и спасательное имущество.

В Москве и Московской области будет оборудовано свыше 330 площадок, около сотни из которых расположены на открытой воде.

В МЧС также призвали граждан не окунаться в воду в неподготовленных местах. Как подчеркнули в ведомстве, это поможет избежать травм и обморожений.