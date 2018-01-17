Сотрудники МЧС готовят купели к Крещению. ФОТО

В МЧС рассказали НСН, как позаботятся о безопасности граждан во время традиционных Крещенских купаний.
Спасатели готовят настилы, по которым верующие пройдут к купелям.
Сотрудники делают прорубь, в которую окунуться православные на Крещение. Всего будет открыто около 4 тысяч оборудованных купальных мест.
Из-за погодных условий спасатели уделяют особое внимание толщине льда. В этом году в традиционных местах купания толщина льда составляет 15-20 сантиметров. Однако для обеспечения безопасности массового выхода на лёд требуется 40-50 сантиметров.
Спасатели создают прорубь в форме креста.
Ежегодно большое количество верующих совершают омовения и купания на морском побережье Крыма. Спасатели и водолазы тщательно проверили берег и акваторию для купания на двухметровой глубине.
По предварительным данным, около 1,5 миллионов человек по всей России примут участие в Крещенских купаниях.
Сотрудники МЧС проверяют толщину льда на месте предполагаемой проруби.
Для верующих сделают специальные трапы с поручнями, выставят ограждения и буйки, купели оборудуют специальными коробами безопасности, мостками и удобными сходами в воду.
В Москве и Московской области оборудуют более 330 площадок, в том числе 99 – на открытой воде. Для обеспечения безопасности будут задействованы свыше 1700 спасателей и более 320 единиц специальной техники, в том числе 16 судов на воздушной подушке.
В МЧС России рекомендовали воздержаться от купания в необорудованных и неподготовленных местах.
9 тысяч сотрудников МЧС задействуют для обеспечения безопасности во время Крещенских купаний, которые пройдут в ночь на 19 января. В регионах уже созданы подвижные группы спасателей, которые в любой момент готовы выдвинуться к месту происшествия. Всего в России оборудуют около 4 тысяч купальных мест, которые могут посетить около 1,5 миллиона граждан. Об этом НСН рассказали в МЧС.
Также для безопасности граждан будет работать спасательная техника, в том числе маломерные суда. А сотрудникам МЧС выдадут средства связи, аптечки и спасательное имущество.
В Москве и Московской области будет оборудовано свыше 330 площадок, около сотни из которых расположены на открытой воде.
В МЧС также призвали граждан не окунаться в воду в неподготовленных местах. Как подчеркнули в ведомстве, это поможет избежать травм и обморожений.