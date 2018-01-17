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Общество

Сотрудники МЧС готовят купели к Крещению. ФОТО

17 Января 2018 в 19:44
Сотрудники МЧС готовят купели к Крещению. ФОТО
ФОТО: пресс-служба МЧС

В МЧС рассказали НСН, как позаботятся о безопасности граждан во время традиционных Крещенских купаний.

пресс-служба МЧС
Фото: пресс-служба МЧС
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Спасатели готовят настилы, по которым верующие пройдут к купелям.

пресс-служба МЧС
Фото: пресс-служба МЧС
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Сотрудники делают прорубь, в которую окунуться православные на Крещение. Всего будет открыто около 4 тысяч оборудованных купальных мест.

пресс-служба МЧС
Фото: пресс-служба МЧС
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Из-за погодных условий спасатели уделяют особое внимание толщине льда. В этом году в традиционных местах купания толщина льда составляет 15-20 сантиметров. Однако для обеспечения безопасности массового выхода на лёд требуется 40-50 сантиметров.

пресс-служба МЧС
Фото: пресс-служба МЧС
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Спасатели создают прорубь в форме креста.

пресс-служба МЧС
Фото: пресс-служба МЧС
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Ежегодно большое количество верующих совершают омовения и купания на морском побережье Крыма. Спасатели и водолазы тщательно проверили берег и акваторию для купания на двухметровой глубине.

пресс-служба МЧС
Фото: пресс-служба МЧС
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По предварительным данным, около 1,5 миллионов человек по всей России примут участие в Крещенских купаниях.

пресс-служба МЧС
Фото: пресс-служба МЧС
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Сотрудники МЧС проверяют толщину льда на месте предполагаемой проруби.

пресс-служба МЧС
Фото: пресс-служба МЧС
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Для верующих сделают специальные трапы с поручнями, выставят ограждения и буйки, купели оборудуют специальными коробами безопасности, мостками и удобными сходами в воду.

пресс-служба МЧС
Фото: пресс-служба МЧС
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В Москве и Московской области оборудуют более 330 площадок, в том числе 99 – на открытой воде. Для обеспечения безопасности будут задействованы свыше 1700 спасателей и более 320 единиц специальной техники, в том числе 16 судов на воздушной подушке.

пресс-служба МЧС
Фото: пресс-служба МЧС
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В МЧС России рекомендовали воздержаться от купания в необорудованных и неподготовленных местах.

9 тысяч сотрудников МЧС задействуют для обеспечения безопасности во время Крещенских купаний, которые пройдут в ночь на 19 января. В регионах уже созданы подвижные группы спасателей, которые в любой момент готовы выдвинуться к месту происшествия. Всего в России оборудуют около 4 тысяч купальных мест, которые могут посетить около 1,5 миллиона граждан. Об этом НСН рассказали в МЧС.

Также для безопасности граждан будет работать спасательная техника, в том числе маломерные суда. А сотрудникам МЧС выдадут средства связи, аптечки и спасательное имущество.

В Москве и Московской области будет оборудовано свыше 330 площадок, около сотни из которых расположены на открытой воде.

В МЧС также призвали граждан не окунаться в воду в неподготовленных местах. Как подчеркнули в ведомстве, это поможет избежать травм и обморожений.

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