Сортир во дворе как стиль жизни

Каждый пятый житель России вынужден обходиться без центральной канализации, - свидетельствуют данные Росстата.

16,8% российских домохозяйств пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует в принципе. На селе дела еще хуже: централизованная канализация отсутствует у 66,5% жителей. В городах этот показатель - 9%. Самая высокая доля отсутствия доступа к центральной канализации среди всех социальных групп у многодетных семей (с тремя и более детьми): 40,9% из них не подключены к системе канализации: 29,7% используют выгребные ямы, у 11,2% отсутствует канализация.

В связи с публикацией удивительной для двадцать первого века статистики «Газета.ру» в редакционной статье, посвященной отхожим местам, отмечает, что Россия по доступности для граждан безопасных туалетов отстает даже от Бангладеш и Республики Конго. Неудобосказуемая тема уж скоро год как обсуждается на высшем законодательном уровне, в Совете Федерации. Пока, правда, в контексте оснащения теплыми туалетами общеобразовательных школ. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко летом прошлого года констатировала, что в стране насчитывалось более 2,5 тысяч школ, не имеющих теплых туалетов. Позже, в декабре, когда Совет Федерации вновь посвятил часть своего времени школьным туалетам, выяснилось, что дело сдвинулось-таки с мертвой точки, но все равно в трех регионах оставалось около 600 школ, ученики которых по-прежнему вынуждены бегать на двор. Удивительное рядом: у каждого школьника в руках миникомпьютер, который лет двадцать назад даже представить себе было невозможно, а нужные чуланы как стояли, так и стоят. Вот и спикер Совфеда тогда удивлялась, в чем сложность теплый туалет построить.

«Это не космодром построить. Ну, стыдно нам в нашей стране в который раз обсуждать эту проблему. Стыдно! Просто стыдно об этом говорить!» - удивилась Матвиенко.

Говорить-то не стыдно, стыдно, что говорить об этом до сих пор приходится. Опубликованные Росстатом данные свидетельствуют о катастрофической нехватке коммунальной инфраструктуры первейшей социальной значимости. Причем, больше всех от этого страдают как раз те, о которых на словах государство проявляет неусыпную заботу – многодетные семьи. Почти 41%, виданное ли дело?! Неужели страна, ученые которой изобрели даже космический туалет, не может решить столь в принципе несложный вопрос на земле?

Всеволод Нерознак