Сомелье рассказал, как правильно выбрать игристое на Новый год

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Сергей Попов в эфире НСН дал советы по выбору традиционного напитка к новогодней ночи.

Традиционный новогодний напиток, шампанское, завезли в необходимом для праздников количестве во все точки торговли и общепита в российской столице. Об этом сообщают московские власти, пишет ТАСС.

Член Московской ассоциации сомелье Сергей Попов в эфире НСН рассказал, как выбрать этот напиток к новогоднему столу и высоким ценителям, и простым обывателям.

«По международному закону шампанским называется только тот напиток, который производится в провинции Шампань, во Франции, и по определённой технологии вторичного брожения в бутылке. Но по ней производятся и другие напитки. Если брать Францию за пределами Шампани, то на бутылке будет написано Crémant и приписка, из какого региона. Если это Испания, то на этикетке будет стоять пометка Cava, если Южная Африка, то аббревиатура MCC, а на бутылках из стран, где нет чёткого законодательства, будет стоять Metod tradizionale. Естественно, что законодательные нормы снижают выдержку на осадке, если в Шампани это 12 месяцев, то во многих странах 6-9 месяцев. Что касается выбора игристого, то я бы отталкивался от стран. Если хотите получить удовольствие от напитка, который специализируется на этом или имеет надпись Metod tradizionale, это одно. Либо выбираете что-то попроще, тогда это может быть Prosecco, игристое лёгкое вино. Если говорить про наши российские образцы, то у нас есть Абрау Дюрсо, другие производители», — рассказал Попов.

Он дал советы и по поводу того, с чем лучше сочетать игристое в новогоднюю ночь, а от чего лучше воздержаться.

«Мешать игристое с другими алкогольными напитками допустимо. Вы можете начать вечер с него, а продолжить, например, обычным вином. Но здесь больше зависит от количества выпитого, чем от напитков, которые смешивают. Хотя, если после игристого пить виски, наутро будет тяжелее, потому что всё-таки сусло должно быть одинаковое. Поэтому после игристого лучше продолжать вечер вином либо коньяком», — заметил сомелье.

Есть определённые правила и в закусках, которые подбирают к шампанскому, добавил Попов. Он рекомендовал подавать напиток в качестве аперитива, воздерживаясь от обильного сопровождения его блюдами.

«Категорически не сочетаются с шампанским только те фрукты, которые имеют ярко выраженный вкус — цитрусовые, фрукты с очень сладким вкусом. То же и с овощами. Вообще игристое, учитывая, что мы говорим про Новый год, где люди воспринимают его как торжественный напиток, а не гастрономичный, лучше употреблять в самостоятельном виде в качестве аперитива. Сейчас мода идёт на брют, а его, например, сочетать с высококислотными продуктами не стоит. К нему могут подойти морепродукты, зелёные салаты», — рекомендовал собеседник НСН.

Ранее Роскачество дало россиянам рекомендации по выбору продуктов и напитков к новогоднему столу. При покупке игристых вин в ведомстве советуют обратить внимание на маркировку ГОСТ, которая является минимальной гарантией качества продукта. Также в исследовании указали десять марок игристого в России, отмеченных знаком качества.