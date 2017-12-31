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Общество

Собчак призвала россиян прийти на выборы в новом году

31 Декабря 2017 в 20:00
Собчак призвала россиян прийти на выборы в новом году
Телеведущая поздравила слушателей НСН с Новым годом.

Кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак в эфире НСН пожелала россиянам семейного счастья и благополучия в 2018 году.

«Я поздравляю вас с Новым годом. Он будет непростым годом принятия очень важных решений для страны. Я призываю вас всех идти на выборы и высказаться по самому важному для страны вопросу. Ну и, конечно, желаю вам семейного счастья и благополучия, которые поддерживают нас в любые времена», - сказала Собчак.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН пожелал россиянам чистого интернета и красивой русской песни.

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