Собчак призвала россиян прийти на выборы в новом году

Телеведущая поздравила слушателей НСН с Новым годом.

Кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак в эфире НСН пожелала россиянам семейного счастья и благополучия в 2018 году.



«Я поздравляю вас с Новым годом. Он будет непростым годом принятия очень важных решений для страны. Я призываю вас всех идти на выборы и высказаться по самому важному для страны вопросу. Ну и, конечно, желаю вам семейного счастья и благополучия, которые поддерживают нас в любые времена», - сказала Собчак.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН пожелал россиянам чистого интернета и красивой русской песни.