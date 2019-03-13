Собчак пообещала продолжение баттла со Шнуровым

ФОТО: Коллаж НСН

Телеведущая вызвала музыканта на стихотворную дуэль. За развитием событий она посоветовала НСН следить в соцсети.

Новое противостояние разгорается между телеведущей Ксенией Собчак и лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Светская львица, журналист и экс-кандидат в президенты вызвала музыканта на баттл.

«В общем, Шнур, вопрос ребром: выходи на батл! Чтоб меня при всех в лицо рифмами размазать», — написала Собчак, попутно выразив надежду, что её оппонент не «зассыт, как когда-то Познер».

На вопросы НСН, готова ли она сама к битве с рокером, Ксения Собчак, увы, отвечать не стала, ограничившись лаконичным советом, продиктованным, видимо, желанием сохранить интригу.

«Следите за Instagram», — сказала Собчак.

Эта площадка в последнее время действительно стала своего рода полем боя, где развязываются словесные баталии между медийными персонами. Так, предыстория стихотворной перебранки Собчак и Шнурова началась по иронии судьбы 10 марта, в Прощёное Воскресенье. В этот день Собчак, накануне объявившая о разводе с, опубликовала неоднозначный пост, в котором порассуждала об умении прощать и просить прощения.

«Уметь прощать и уметь просить прощение? На это способны только сильные, уверенные в себе личности. Мелкий и мелочный человек всегда видит унижение в том, чтобы признать неправоту, и чувствует себя «терпилой» если прощает сам. Иногда ты искренне просишь прощения-а в тебя продолжают смачно плевать. И вот тут и происходит главное испытание. Молча обтереться, и пожалеть человека, который не может справиться со своим эго. И не обижаться. Главное-ты сделал Свою часть «работы» - остальное не на твоей совести», — написала телеведущая (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. НСН).

В тот же день на высказывание Собчак отреагировала бывшая жена режиссёра Константина Богомолова, роман с которым приписывают телеведущей, актриса Дарья Мороз.

«Как же я не люблю многоумные философские посты в Инста и моралите всякого рода многозначительные.. На мой вкус это глупо и пОшло.. Не та площадка да и вообще...», — высказалась актриса.

Собчак не осталась в долгу. В новой публикации она, не указывая напрямую, о ком идёт речь, уличила бывшую супругу Богомолова в мелочности.

«У карликовых умов есть отвратительнейшая привычка приписывать свою мелочность другим. Умный человек даже за глупостью ищет мудрость, пытается извлечь смысл даже из бессмысленного, а с глупым и пошлым человеком ведь как? Куда бы ни пришел, (даже куда его и не зовут вовсе) в первую очередь ему в глаза бросается Пошлость и Глупость. Из миллиарда возможностей он всегда, так сказать, найдет свое, родное)). Так что если человек полдня думает про чужую пошлость, не мешайте ему,тсссс!)))», — посоветовала Собчак.

Казалось бы, на этом перепалка между девушками закончилась. Но тут на арену Instagram ступил давний друг Собчак Сергей Шнуров. Большой любитель комментировать события в стихах, музыкант и здесь прибегнул к излюбленному жанру. К сожалению, закон о запрете нецензурной лексики в сообщениях СМИ не позволяет нам привести текст полностью, поэтому публикуем выдержки:

Строила любовь, а вышло, как обычно,

В стиле рококо околостоличном.

Направления разные, но а суть едва,

Чтоб она ни делала, всё один дом два.

Вместе с тем Шнуров подчеркнул и достоинства телеведущей: «Стильная и сильная, на глубоких щах, кто сравнится с нею в правильных вещах?».

Заметим, к моменту публикации материала история уже получила развитие, как и обещала светская львица. Правда, на этот раз проявил инициативу лидер «Ленинграда», ответив на вызов Собчак отказом.

Всей хитрожопостью своей наружу,

Ты с кем угодно батлиться не прочь, -

Твоей программке очень рейтинг нужен,

Но я ничем вам не смогу помочь.

Напомним, Собчак и Виторган приковали внимание публики к своей семейной жизни после появившихся слухов о романе телеведущей с режиссёром Константином Богомоловым. Пара долгое время никак не комментировала эти сообщения. В январе 2019 года в сети появилось видео, снятое случайным свидетелем, того, как Виторган избивает вероятного любовника своей супруги. В Международный женский день, 8 марта Собчак и Виторган объявили о своём разводе.