Сначала Сокурова только прослушивали — потом пришли с обысками

ФОТО: Юрий Зиньковский / Мария Миронова, Александр Сокуров, Илья Кутик / Flickr.html

Александр Сокуров объяснил проверку в своем фонде «доносом» бывшего сотрудника.

Проверку на предмет возможного хищения бюджетных средств проводит полиция Санкт-Петербурга в фонде поддержки кинематографа «Пример интонации», учредителем которого является режиссер Александр Сокуров. Из комментария самого режиссера на странице в соцсетях «Остров Сокурова» следует, что проверка финансовой деятельности Фонда идет уже несколько месяцев. «Сначала это была обычная плановая проверка, которую проходят все подобные нам организации. А затем в полицию поступил донос от бывшего сотрудника Фонда», - говорится в комментарии. По словам Сокурова, этот самый сотрудник занял большие деньги и у фонда и у самого режиссера и хочет избежать необходимости возвращения долга.

Причиной проверки, по сведениям «Интерфакса», могла стать деятельность директора сокуровского фонда «Пример интонации» Николая Янкина. Речь, в частности, может идти о хищении бюджетных средств, выделенных комитетом по культуре Петербурга на производство фильма «Опыты», который рассказывает, как Сокуров снимал свои киноленты. Есть подозрения, что директор будто бы представил «подложные финансовые документы о понесенных затратах». Вместе с тем, в питерском комитете по культуре тому же агентству сообщили, что фонд Сокурова вовремя отчитался за субсидии: «Сам фильм, творческие и финансовые отчеты были представлены в комитет своевременно», - сказал собеседник агентства.

Свое видение подоплеки происходящего Александр Сокуров излагает в уже упомянутом комментарии в соцсетях: особое внимание к нему началось после того заседания Совета по культуре, где он задал президенту вопрос об Олеге Сенцове, - утверждает режиссер. А после появления доноса, как говорится в комментарии, по решению закрытого суда стал прослушиваться его телефон. И далее Александр Сокуров задается вопросами: если в представлении спецслужб он опасен для государства, тогда почему президент подписывает указ о введении его в состав Совета по правам человека? И какова конечная цель у следствия?

Сначала «дело Серебренникова», теперь «дело Сокурова», плюс к этому 25 суток ареста 77-летнему правозащитнику Льву Пономареву за пост в соцсетях с призывом принять участие в несогласованной акции. Все ли ладно в датском королевстве, именуемом «правовым государством»? Особенно интересно, что скажет про эту проверку президент при личной встрече с Александром Сокуровым. А она не за горами: первое заседание СПЧ в новом составе назначено на 11 декабря. С участием главы государства.

Всеволод Нерознак