Новости за ночь: США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу

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Главные события ночи по версии НСН.

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект «О приоритете усилий по укреплению сотрудничества учреждений США с целью убедить страны Центральной и Восточной Европы диверсифицировать источники энергии и маршруты поставок, укрепить энергобезопасность Европы и помочь США достичь своих целей в области глобальной энергетической безопасности».

Суть его в том, чтобы противодействовать энергопоставкам России в Европу. Для этого Штаты собираются всячески препятствовать строительству трубопроводов.

Документ поддержали подавляющее большинство конгрессменов - 391, высказались против только 24. После одобрения сенатом законопроект должен быть представлен на подпись президенту Трампу.

Глава Росгидромета Максим Яковенко пожаловался, что на российских спутниках функционирует треть целевой аппаратуры, которая используется для получения метеорологической информации.

При этом глава ведомства уточнил, что качество информации с двух спутников очень слабое и метеорологов оно не устраивает.

Ранее стало известно, что Россия теряет позиции рейтинге стран по точности предсказания прогноза погоды. Причина – недостаточное государственное финансирование синоптиков.

В Росгидромете уточнили, что у нашей страны нет собственных метеорологических спутников, сейчас рассматривается вариант использования малых спутников, которые запускаются на полгода-год на невысокие орбиты.

Подводные атомные беспилотники «Посейдон» поступят на вооружение не раньше 2027 года. Эту информацию озвучили представители американской разведки. При этом СМИ напоминают, что Штаты до сих пор не располагают аналогами, подобными этой российской разработке.

Однако, по данным гендиректора завода Михаила Будниченко, где собирают беспилотник, подводная лодка – носитель беспилотной системы «Посейдон» будет спущена на воду весной нынешнего года.

Американские военные эксперты, говоря о «Посейдоне» называют беспилотник «подлодкой, которую трудно засечь и которая выпускает дрон с ядерной боеголовкой, по которому трудно попасть».

Дональд Трамп назвал себя поклонником российского нападающего, капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Об этом президент США заявил на встрече с хоккеистами столичной команды в Белом доме. Трамп сказал, что у него «нет выбора, кроме как быть его фанатом, потому что он нечто особенное».

Американский глава добавил, что и его дочь Иванка также является «другом и большим фанатом» россиянина. В свою очередь Овечкин заявил, что посещение Белого дома — большая честь для его команды, и пообещал снова выиграть Кубок Стэнли.