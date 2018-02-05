«СМИ устроили на Алексея Панина охоту!»: Актёр – о задержании сотрудниками ГИБДД

ФОТО: НСН

Актёр Алексей Панин в эфире НСН заявил, что находится в отделении ГИБДД и готов понести наказание за езду с непристегнутым ремнём безопасности.

Сотрудники столичной ГИБДД задержали на МКАД актера Алексея Панина. Об этом сообщает «Газета.Ru», ссылаясь на источник в правоохранительных органах. В отношении актера могут быть составлены административные протоколы за неуплату дорожных штрафов. В общей сложности, по информации источника, Алексей Панин не оплатил 51 штраф на сумму около 40 тысяч рублей. В случае привлечения к ответственности ему грозит арест на срок до 15 суток.

Актёр Панин в эфире НСН заявил, что СМИ, которые тиражируют эту информацию, больше «нечем заняться».

«В нашей же стране давно победили бедность? Не нужно помогать больным раком, вообще у нас так замечательно живётся, что пресса на ровном месте устраивает сенсацию из того, что Алексей Панин проехался не пристёгнутым? Да, я нахожусь в отделе ГИБДД, всё по закону, я не был пристёгнут, и готов понести за это наказание. Отмечу, что я ехал в своей полосе, не превышая скорость, нигде в ПДД не указано, что при езде нельзя пользоваться видеокамерами. Ну, что я могу тут сказать? "Желтая" пресса роется в Instagram-аккаунтах артистов и пытается создать из мухи слона. Понятно, что в ГИБДД будут прикрываться, потому что СМИ это раздули. Вот теперь они устроили охоту на Алексея Панина. Два дня поразвлекаются и забудут», - отметил собеседник НСН.

Кроме того, по словам актёра, он, оказывается, не платит налоги.

«Как я могу их платить, если я не являюсь индивидуальным предпринимателем. У них в бумагах написано, что я ИП. Это все абсолютная "лажа". Сейчас и из этого будут раздувать историю. Приставы принесли документы, которые я не подписываю, поскольку там написан не мой адрес. То есть, наши службы даже не пытаются понять, что они приносят "филькину грамоту". И какие долги? Я звоню периодически в управление судебных приставов и узнаю, не задолжал ли я? Нет по мне никаких производств, кроме этих штрафов. Да и то они… даже объяснять не хочу. Может быть, сейчас приедут сюда пожарные? Или "Мослифт", потому что я не поставил подпись под инструкцией по эксплуатации. Могу сказать только о том, что мне не хочется подставлять ни сотрудников ГИБДД, ни приставов. Просто они живут в такой стране», - добавил Алексей Панин.

Резюмируя, актёр подчеркнул, что когда он с коллегами и друзьями собирал деньги больным раком детям или проводит сбор средств в Екатеринбурге, где местные власти не могут купить детям футбольную форму, никакой прессы поблизости он не наблюдал.

Напомним, на минувшей неделе Алексей Панин опубликовал в соцсетях видео, на кадрах которого видно, как он едет по Москве без ремня безопасности, снимая при этом себя на мобильный телефон. После появления ролика в ГИБДД Москвы пообещали провести проверку.