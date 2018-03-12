СМИ сообщили о резком росте зарплат бюджетников с декабря

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По данным источников, с конца 2017 года сотрудники ряда вузов и больниц получают увеличенную заработную плату.

Заработная плата сотрудников ряда больниц, высших учебных заведений и научных институтов резко увеличилась с конца 2017 года. По данным источников РБК, некоторые врачи и преподаватели получили зарплату, выше обычной, только за февраль, другие – за январь. Ряду сотрудников увеличенная заработная плата досталась за три прошедших месяца.



Прежде всего, по данным издания, повышение ежемесячного размера оплаты труда коснулось тех бюджетных сфер, которые попадают под действие майских указов президента РФ Владимира Путина. В январе также сообщалось, что правительство РФ выделило 14,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам. Из них 7,2 млрд пойдут в образование, по 3,4 млрд - в науку и здравоохранение. И 500 млн рублей - в сферу культуры.

В эфире НСН директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг назвал это решение «показной акцией», которая не окажет значимого влияния на благосостояние россиян.

«Особого значения в материальной жизни людей это не будет иметь, потому что это все показная акция, чисто демонстративная. Мы должны считаться с тем, что бюджетники, особенно по России, - учителя, врачи, научные работники – не самая у нас высокооплачиваемая категория людей. Поэтому хорошо, что они что-то повысят. Но это, конечно, не решит проблему, потому что зарплаты у большинства рядовых людей очень низкие», - отметил собеседник НСН.

Так, о необычайно высокой зарплате сообщил РБК муниципальный депутат района Якиманка и младший научный сотрудник Московского государственного университета Василий Дикарев. Другой преподаватель МГУ рассказал, что сотрудники без каких-либо разъяснений от руководства получили в 2,5–3 раза больше, чем обычно, итоговые суммы составили 100–120 тыс. руб.

О двукратном, а в ряде случаев даже троекратном, росте зарплат сообщили РБК в московской городской клинической больнице им. С.П. Боткина, федеральном научно-исследовательском институте глазных болезней им. Гельмгольца и других учреждениях в регионах страны. По данным источника в департаменте здравоохранения столицы, руководители московских больниц в начале марта получили указание выровнять зарплаты согласно майским указами.

Напомним, что серию 11 указов Владимир Путин подписал после начала своего третьего срока, в мае 2012 года. Согласно указам к 2018 году зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников должны были составлять 200 процентов от средней по региону.