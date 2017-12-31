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Общество

Скляр назвал главное событие 2018 года

31 Декабря 2017 в 21:00
Скляр назвал главное событие 2018 года
Музыкант поздравил слушателей НСН с Новым годом.

Музыкант Александр Ф. Скляр в эфире НСН пожелал россиянам мирного неба над головой в новом году.

«Дорогие друзья, я хотел бы поздравить вас с новым 2018 годом. В этом году будет много важных событий для нашей страны. Но одно событие нас без сомнения объединит. 2018 год – юбилейный год Владимира Семеновича Высоцкого. Поэтому я хотел бы пожелать вам в грядущем году ещё раз прикоснуться к творчеству Высоцкого. Много чудных открытий вас ждет на пути познания творчества Высоцкого. А также желаю вам мира в ваших домах, любви в ваших сердцах и нам всем мирного неба над головой», - пожелал музыкант. 

Ранее журналист Отар Кушанашвили в эфире НСН призвал россиян ценить своих близких в новом году.
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