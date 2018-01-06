Скандальная книга о Дональде Трампе побила рекорды продаж в США. Произведение «Огонь и ярость: внутри Белого Дома» в первый же день после выхода стало бестселлером. Многочисленные СМИ подчёркивают, что не последнюю роль в этом сыграл и сам американский лидер, который ещё до релиза обрушился на издание с жёсткой критикой и пытался запретить публикацию.

Так, в своём Twitter Дональд Трамп назвал автора - журналиста Майкла Вулфа - полным неудачником, а его работу - лживой. Книга основана на двух сотнях интервью с нынешним американским президентом и его соратниками. В ней, в частности, рассказывается о личной жизни Дональда Трампа, его кулинарных пристрастиях и избирательной кампании.