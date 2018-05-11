«Системная проблема». Глава СПЧ о прикованном к больничной койке Малобродском

Глава СПЧ заявил НСН, что намерен разобраться с какого века сохранилось правило подследственных приковывать наручниками к больничным кроватям.

«Системную проблему» усмотрел глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов в связи с сообщениями о том, что госпитализированный с инфарктом обвиняемый по делу «Седьмой студии» Алексей Малобродский был прикован наручниками к больничной койке. На сайте СПЧ приводятся такие слова Михаила Федотова: «Это не первый случай, когда мне приходится слышать о том, что заключенного, находящегося в больнице, приковывают к кровати наручниками. У нас были непроверенные слухи о том, что осужденные женщины рожали в наручниках... Видимо, случай с Малобродским нужно рассматривать как проявление системной проблемы, с которой нужно разобраться. То ли это жестокость конкретных конвоиров, то ли жестокость ведомственной инструкции», - сказал глава Совета по правам человека.

В эфире НСН Михаил Федотов рассказал, как именно он видит решение этой «системной проблемы» и назвал отправную точку этой работы.

«Нужно понять, в каких нормативно-правовых актах закреплено это человеконенавистническое правило о том, что человек, находящийся под стражей, когда он пребывает в больнице, он должен находиться в наручниках. Более того, что он должен быть прикован наручниками к кровати. Если такое правило было бы уместно в 19-м веке, то в 21-м – вряд ли. Но пока этого нормативно-правового материала мы не нашли. Но, я думаю, что на следующей неделе мы его найдем. И тогда сможем его обсудить с представителями МВД, ФСИН, других заинтересованных организаций. А если такого норматива нет, значит, дело просто в жестокосердии конкретных конвоиров. Но это уже другая история», — отметил глава СПЧ.

В больницу Алексей Малобродский попал прямо из зала Басманного суда Москвы после того, как ему вновь было отказано в переводе из СИЗО под домашний арест. Малобродский – единственный из фигурантов дела «Седьмой студии», кто остается под стражей. С подозрением на инфаркт миокарда его доставили в кардиореанимационное отделение 20-й горбольницы, куда обычно госпитализируют подследственных. В реанимации он останется еще по крайней мере два-три дня: по итогам коронарного обследования обнаружена патология в сердце, передает «Интерфакс». В справочной 20-й больницы состояние Малобродского оценили как «тяжелое, ближе к средней тяжести».

Всеволод Нерознак