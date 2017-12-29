Синоптики предсказали в новогоднюю ночь похолодание и снег

В Гидрометцентре рассказали в эфире НСН о погоде в Москве и области в праздничные дни.

В Москве и Подмосковье в новогоднюю ночь синоптики, несмотря на аномально теплую погоду, ожидают небольшое похолодание и осадки в виде снега. Об этом в эфире НСН рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

По ее словам, плюсовая температура в последние дни декабря связана с влиянием воздушных масс, приходящих с запада и юго-запада.

«В субботу, 30 декабря, в Москве в течение суток 0 °С … +2 °С. В районах Подмосковья интервал температуры от -2 °С до +3 °С. Погода облачная, местами с небольшими осадками, туманом. Днем возможны осадки в большинстве районов. Ветер южный – юго-восточный 5-10 м/с в секунду. В воскресенье, 31 декабря, в течение суток от +1 °С до +3 °С. По-прежнему облачно с небольшими осадками. Мы ждем, что температура в Москве новогоднюю ночь уйдет от положительных значений, есть такая вероятность. Но минус будет небольшим: до -2 °С. В районах Подмосковья от -5 °С до 0°С. При такой температуре небольшие осадки могут выпадать в виде снега», - сообщила специалист Гидрометцентра.

Макарова отметила, что в прошлом году в новогоднюю ночь в столице тоже была аномально теплая погода и практически не было снега. «Второй год подряд Новый год мы встречаем при аномально теплой погоде. При этом два года назад был морозный Новый год – температура была от -10°С до -15 °С», - сказала она.

В первый день 2018 года температура в Москве будет колебаться в диапазоне от +2 °С до +3 °С. Вторник-среда в ночные часы от -2 °С до +3 °С. Днем -2°С … +3 °С «Погода по-прежнему будет облачной, временами пройдут осадки. Ветер юго-западный умеренный», - рассказала представитель Гидрометцентра.