«Синие ведёрки» разошлись с приставами в оценке количества добровольно оплаченных штрафов

ФОТО: РИА Новости/Леся Полякова

Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов в эфире НСН заявил, что судебные приставы запутались в статистике и просчитались с количеством добровольно оплаченных штрафов.

В прошлом году судебные приставы взыскали с москвичей более двух с половиной миллионов штрафов ГИБДД на сумму почти 2,45 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на управление Федеральной службы судебных приставов по Москве. Отмечается, что лишь 16,1%, или 395 миллионов рублей было выплачено добровольно.

Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов в эфире НСН заявил, что располагает другими данными относительно количества таких штрафов:

«16% - такого не может быть. Порядка 75-80% штрафов оплачиваются добровольно. А в Федеральной службе судебных приставов по Москве, скорее всего, что-то перепутали. Так не может быть», - отметил собеседник НСН.

По мнению эксперта, люди платят штрафы добровольно по причине того, что есть 50%-ой скидки.

«Кроме того, многие уже столкнулись с проблемами на дорогах. Когда инспектор останавливает водителя, практически всегда идёт проверка по базе данных неоплаченных штрафов. И, если водитель его не оплатил, он может быть подвергнут административному аресту на срок до 15 суток. И, если, например, речь идёт о дальней поездке, то это может закончиться в отделении полиции, в камере – до тех пор, пока не пройдёт суд. И часто назначаются наказания, связанные с незначительным административным арестом. Одним словом, приятного здесь мало», - резюмировал координатор движения «Синие ведерки».

Напомним, ранее сообщалось, что в России может появиться услуга парковки в кредит по принципу обещанного платежа. С такой инициативой выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Соответствующий документ с предложением был направлен на имя министра транспорта Максима Соколова 22 января. В эфире НСН координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов заявил, что в случае реализации этой инициативы автомобилисты попросту перестанут платить за парковку.