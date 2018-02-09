«Синие ведёрки»: Хотите поощрить водителей – сделайте нормальные дороги

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В эфире НСН Пётр Шкуматов предложил вместо лотерей для добросовестных водителей направить деньги от штрафов на строительство качественных дорог.

В Госдуме предложили создать конкурсную систему поощрения добросовестных водителей, которые соблюдают правила дорожного движения. Они смогут регистрироваться в специальной лотерее, призовой фонд лотереи будет формироваться из штрафов правонарушителей. Как отметил автор инициативы, депутат Госдумы Иван Сухарев, подобные лотереи проходят и пользуются успехом в Швеции.



Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов в эфире НСН отметил - прежде, чем выступать с предложениями о поощрении, нужно определить критерии, кого считать добросовестными водителями.

«До шведского опыта нам еще даже не как до Луны, а как до Марса. У нас до сих пор не налажена система отмена данными между страховщиками и МВД. Получается, что когда человек приходит в страховую компанию, то страховщик не знает, кто пришел: злостный нарушитель, которому нужно выставить повышенный тариф на ОСАГО, или добропорядочный водитель, которому наоборот надо сделать скидку. В ситуации, когда все под одну гребенку, возникают многие несправедливости», - отметил автоэксперт.

По мнению Шкуматова, лучшим подарком для водителей будет, если деньги, вырученные с оплаты штрафов, пойдут на создание современных безопасных дорог.

«Я думаю, что не надо изобретать велосипед и копировать опыт других стран. Давайте сделаем автомобилистам подарок, и пусть их деньги расходуются на что-то полезное. Потому что сейчас все те штрафы, которые платят автомобилисты, зачастую, банально разбазариваются», - предложил собеседник НСН.

В рамках «Лотереи камеры контроля скорости» в Швеции несколько лет назад была установлена камера, фиксирующая скорость проезжающих мимо машин. Нарушители скоростного режима получали штрафы, а ответственные водители - поощрения. В результате средняя скорость автомобильного потока на участке снизилась на 22%, отмечает RT.

Инициативу об использовании шведского опыта депутат Госдумы Иван Сухарев направил в Главное управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ. Если идею поддержат, и испытания системы пройдут успешно, она может применяться по всей России, пишет Ura.ru.

Ранее член думского комитета по транспорту Сергей Тен поддержал инициативу Минтранса о поступлении денег от штрафов в дорожные фонды регионов. При этом он добавил, что региональные правительства далеко не всегда тратят средства из них по назначению, зачастую перенаправляя деньги на другие нужды.