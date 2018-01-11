«Синие ведерки»: Водители ответят за ошибки организаторов дорожного движения

В эфире НСН Пётр Шкуматов рассказал о последствиях введения балльной системы для водителей.



Депутаты Госдумы в ходе весенней сессии рассмотрят ряд поправок в законодательство, которые касаются водителей. В частности, предусмотрено введение балльной системы штрафов. За три или более грубых нарушения ПДД водителей могут лишить прав. Речь идет о таких нарушениях, как выезд на встречную полосу, систематическое превышение скорости более чем на 40 км/ч и непропуск пешеходов.



В эфире НСН координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов отметил, что дорожное движение в большинстве российских городов устроено так, что проехать по нерегулируемым пешеходным переходам, не нарушая ПДД, просто невозможно.

«В сложившихся условиях люди, которые организуют дорожное движение, ни за что не отвечают. Отвечают за их ошибки водители. Так во многих местах организован нерегулируемые пешеходные переходы, которые водитель по правилам дорожного движения, пропуская всех пешеходов, никогда не проедет. Такие переходы есть в каждом городе, где проехать без нарушения правил дорожного движения просто невозможно. Если же будет введена балльная система, то именно на таких участках дорог будут дежурить инспекторы ДПС, оставшиеся после сокращения, которые будут ловить водителей, которые не хотели нарушать, а просто хотели проехать», - сказал автоэксперт.

При этом будут учитываться только те нарушения, зафиксированные инспектором ГИБДД, а не автоматической камерой.

Ранее в эфире НСН первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков предложил исключить ряд нарушений из этого перечня, чтобы не пострадали добросовестные водители. Соответствующие поправки он намерен внести на рассмотрение нижней палаты российского парламента в ближайшее время.