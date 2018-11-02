Штраф за домашнее насилие прировняли к двум неправильным парковкам

Юрист заявила НСН, что декриминализация домашнего насилия обесценила право человека на жизнь и здоровье.

Соавтор закона о профилактике семейно-бытового насилия, юрист Алёна Попова в ходе пресс-конференции НСН на тему: «Год безнаказанности: К чему привела декриминализация домашнего насилия?» заявила, что после декриминализации домашних побоев здоровье жертвы стало стоить пять тысяч рублей.

«Глава МВД Колокольцев конце прошлого года сам возмущался, что у нас в основном за домашнее насилие выписывают штраф в пять тысяч рублей. Вдумайтесь, два раза неправильно припарковаться в Москве равно здоровью близкого человека. Вы избили человека и платите штраф, равный двум неправильным парковкам. Вот что сделала декриминализация», — заявила Попова.

Напомним, что по актуальным данным опросов Росстата, от домашнего насилия в России за год страдают около 16 миллионов женщин, но лишь 10 % из них обращаются за помощью в правоохранительные органы. Эксперты в эфире НСН также отметили, что вести чёткую статистику домашнего насилия не даёт размытая формулировка в законе. Из-за неё иногда просто невозможно квалифицировать преступление.