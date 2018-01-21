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Общество

«Синие ведерки» о кредите на парковку: Автомобилисты перестанут платить

21 Января 2018 в 19:08
«Синие ведерки» о кредите на парковку: Автомобилисты перестанут платить
Петр Шкуматов в эфире НСН заявил, что в России нет инструментов для взыскания долгов за парковку.

В России может появиться услуга парковки в кредит по принципу обещанного платежа. С такой инициативой выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Соответствующий документ с предложением поступит на имя министра транспорта Максима Соколова 22 января.

В эфире НСН координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов заявил, что в случае реализации этой инициативы автомобилисты перестанут платить за парковку.

«Это прекрасная идея, потому что за парковку можно вообще не платить. Всем кому я должен, всем прощаю. У нас в стране нет механизма, который позволял бы такие мелкие суммы взыскивать с должника. Даже для списывания штрафов с банковской карты требуется судебное решение. А это очень дорого. Каждый такой взысканный штраф обходится государству дороже, чем сама сумма. Поэтому у многих автовладельцев спустя пару лет эти штрафы сгорают. И с парковкой будет то же самое», - объяснил Шкуматов.

Ранее Аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин в эфире НСН не увидел логики в создании системы оплаты парковки в кредит в России.


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