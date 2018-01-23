«Школа Безопасности»: Частные ЧОП справляются со своими функциями в школах

В эфире НСН Михаил Гаврилов рассказал, как обеспечивается безопасность в российских школах

Частные охранные организации справляются со своими обязанностями в школах. Об этом сообщил вице-президент ассоциации «Школа Безопасности» Михаил Гаврилов на пресс-конференции НСН на тему: «Последний звонок. Почему российские школы захлестнул террор?» во вторник, 23 января.

По его словам, вопрос о безопасности образовательных учреждений поднимается уже несколько лет подряд.

«Охрана образовательных учреждений связана с охраной материальной собственности и также обеспечение безопасности, - сказал эксперт. – По большей части этими части этими вопросами занимаются частные охранные предприятия. Уже в течение 25 лет они существуют на рынке услуг. На сегодняшний день можно сказать, что он вполне справляются с поставленными задачами».

Частной охране, по его словам, подлежит 40-45 процентов школ. «Цена одного охранника круглосуточного поста - от 120 до 150 тыс. рублей», - добавил Гаврилов. Помимо этого, ряд школ для охраны используют кнопки экстренного вызова или автоматизированную систему постановки здания на охрану.

Подробнее – в прямой трансляции пресс-конференции.

На прошлой неделе сразу в нескольких российских городах произошла череда нападений на школы. 15 января в Перми двое подростков, вооруженные ножами, напали на учительницу и четвероклассников. Ученики и педагог получили ранения. Зачинщики инцидента пытались покончить с собой, и также были госпитализированы. Через день поножовщина в Челябинской школе – подросток напал на ученика девятого класса. 19 января нападению подростка подверглись школьники в Улан-Удэ. Ученик девятого класса поджог школьный кабинет с помощью бутылки с зажигательной смесью и напал на семиклассников и учителя с топором, пострадали семь человек.

По фактам нападений были возбуждены уголовные дела. Правоохранительными органами выдвигались версии о взаимосвязи между этими инцидентами, а также о негативном влиянии групп в соцсетях, которые распространяют информацию о массовом убийстве в американской школе Колумбайн в 1999 году и призывают к насилию. В Роскомнадзоре сообщили о блокировке таких групп. Вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что в российских школах усилят меры безопасности.