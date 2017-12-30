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Общество

Шевчук: Гусь - главный чувак на новогоднем столе

30 Декабря 2017 в 19:30
Шевчук: Гусь - главный чувак на новогоднем столе
В эфире НСН музыкант рассказал, как отпразднует наступление 2018 года.

Новогодняя ночь приближается, а вместе с ней приходит время салата оливье, холодца и прочих традиционно праздничных блюд.

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в эфире НСН рассказал о главном блюде на его новогоднем столе.

«Сестра мне подарила большого башкирского гуся. Я его в чемодане привез в Питер. Это будет центральный чувак на нашем новогоднем столе: дикий, крутой, нецивилизованный башкирский гусь. Готовить его будет супруга», - поделился с НСН Шевчук.

Напомним, ранее депутат Госдумы Николай Валуев рассказал НСН, как во время праздников самостоятельно готовит дичь, а также о необходимости супа на праздничном столе.

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