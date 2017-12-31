Шапошников пожелал россиянам новых свершений в новом году

Председатель Мосгордумы поздравил слушателей НСН с Новым годом.

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников в эфире НСН пожелал процветания Москве.



«Дорогие слушатели НСН, от всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством, надеюсь, что для каждого из вас уходящий год был насыщен яркими моментами и важными событиями. Желаю всем вам в новом году здоровья, благополучия, счастья и добрых новых свершений. Пусть сбудутся все ваши заветные мечты. И, конечно, все мы желаем процветания нашей любимой Москве, лучшему городу Земли», - сказал Шапошников.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов пожелал россиянам чистого интернета и красивой русской песни в новом году.