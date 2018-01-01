Шахназаров пожелал россиянам интересного года

Режиссер поздравил слушателей НСН с Новым годом.

Режиссер Карен Шахназаров в эфире НСН выразил надежду, что 2018 год запомнится россиянам позитивными событиями.



«Я хочу всех радиослушателей поздравить с Новым годом. Желаю, чтобы этот год был интересным. Потому что, когда проживаешь уже длинный отрезок жизни и оборачиваешься назад, обнаруживаешь, что есть года, которые помнишь, в которых происходило что-то важное в твоей жизни или жизни страны. Это делает нашу жизнь богаче. Поэтому я желаю, чтобы следующий год остался в вашей памяти с хорошими воспоминаниями», - пожелал Шахназаров.

Режиссер Егор Кончаловский в эфире НСН выразил надежду, что в новогоднюю ночь всем хватило подарков, фейерверков и шампанского.