Пятница
15 марта
USD 65.4
EUR 74.06
Общество

Сергей Зверев открестился от оппозиции

15 Марта 2019 в 15:24
Сергей Зверев открестился от оппозиции

Суперзвезда и стилист заявил, что пикетом у стен Кремя выражал свой протест против конкретной проблемы, а не власти в целом.

СУПЕРЗВЕЗДА Сергей Зверев в пресс-центре НСН открестился от оппозиционных взглядов, приписываемых ему после одиночного пикета у стен Кремля в защиту озера Байкал.

«Ну, я и оппозиция, ну, посмотрите на меня! У каждого из нас есть своя гражданская позиция. И когда наступает точка кипения, её нужно показать. Я её показал. Ну, какая я оппозиция? Я голосовал за нашего президента», — заявил Зверев.

Ранее в пресс-центре НСН Сергей Зверев рассказал, как относится к рискам, которые несёт открытое проявление своей гражданской позиции.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.