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Общество

Обвиняемых по уголовным преступлениям женщин предлагают не арестовывать

18 Января 2018 в 16:49
Обвиняемых по уголовным преступлениям женщин предлагают не арестовывать

В Совете Федерации предлагают запретить заключать под стражу обвиняемых в уголовных преступлениях беременных женщин, матерей с детьми до 14 лет и отцов-одиночек. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение в Госдуму сенатор Андрей Кутепов.

Поправки предлагается внести в статью 108 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Как отметил член Совета Федерации, заключение под стражу является самой суровой мерой пресечения. В этой связи, арест предлагается применять только в исключительных случаях. В качестве исключений в законопроекте предусмотрены следующие обстоятельства: по подозрению/обвинению в совершении особо тяжкого преступления; преступления против жизни, здоровья, свободы, половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних; преступлений, сопряженных с осуществлением террористической деятельности и др.

При этом поправки не создают дополнительных возможностей избежать уголовной ответственности за совершенное преступление, равно как и дополнительных трудностей для органов предварительного следствия, уточнили в Совфеде.

Предлагаемый законопроект призван стимулировать использование альтернативных мер пресечения, не связанных с изоляцией от общества и от семьи (например, домашний арест).

 

 

 

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