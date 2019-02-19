Сенатор против супермаркетов. Не всегда из-за границы можно привезти прогресс

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Ограничить время работы супермаркетов в выходные дни предложил сенатор Алексей Кондратьев.

Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, поясняя свою мысль Агентству городских новостей «Москва», сослался на опыт западных стран: в 20:00 пятницы крупные сети закрываются до утра понедельника. А случись на выходных надобность в продуктах, их можно будет купить в магазинах шаговой доступности, - подсказал выход сенатор.

Чем сенатору не угодили работающие в выходные дни супермаркеты, не вполне очевидно. Зато очевидны негативные последствия реализации такой идеи. Их в эфире НСН перечислил руководитель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

«Рабочий график у людей такой, что они – в отличие от европейцев – работают с самого утра до позднего вечера. И возможность посещать торговые центра и магазины в будни у них отсутствует. У нас сложилась такая практика потребления, когда раз в неделю – субботу или воскресенье – семья едет в торговый центр покупать всё, что необходимо. Не потому что людям так нравится, а потому что свободное время у них есть только в этот период. Разумеется, любые изменения, которые связаны с сокращением времени работы или закрытием в выходные, они, с одной стороны, высвободят время. А с другой стороны, людям будет сложнее покупать всё, что им нужно в рамках текущего графика работы. Не факт, что наша мелко-розничная инфраструктура способна будет принять весть тот поток потребителей и дать им весть тот ассортимент товаров, к которому они привыкли», - отметил собеседник НСН.

Но и это еще не все: идея закрывать супермаркеты на выходные чревата ростом цен. Как заявила «МК» член Торгово-промышленной палаты Анна Вовк, «стоимость вырастет не только в магазинах шаговой доступности, но и в супермаркетах. Ритейлеры будут вынуждены компенсировать упущенную за выходные прибыль в будние дни». Кроме того, по ее словам, весьма высок риск снижения качества продукции из-за сокращения издержек.

В Минпромторге, комментируя инициативу, указали на отсутствие мотивировочной части, неясность преследуемых целей и ожидаемых результатов. Добавим, неясно также, зачем в очередной раз пытаться бездумно копировать западный опыт. Да, там есть, чему поучиться во многих сферах, но отнюдь не во всех. Вон, в какой-то из европейских стран брак можно заключать даже с любимым предметом мебели. Нам, что, это тоже перенимать?

Всеволод Нерознак