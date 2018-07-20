Сенатор призвал работать над изменениями в пенсионном законодательстве

Валерий Рязанский в эфире НСН допустил, что президент в итоге может не принять ни один из предложенных вариантов по данному вопросу.

Президент РФ Владимир Путин признался, что ему не нравится идея повышения пенсионного возраста, как и большей части граждан. По его словам, этот вопрос является чувствительным и обсуждается на протяжении многих лет. Как пояснил российский лидер, за это время было предложено несколько вариантов, но ни один из них ему не понравился. Такой же позиции придерживается правительство.

«Уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, кому это нравится… Но какие [решения]? Давайте посмотрим, как будет развиваться дискуссия, всех послушаем, взвесим все эти позиции, точки зрения. Там много нюансов», - цитирует словам Путина ТАСС.

в эфирепризвал работать над изменениями в пенсионной системе дальше.

«Может быть и такое, что окончательный выбор президент сделает не в пользу ни одного варианта. Но я обращаю внимание на то, что президент всё-таки обязал команду исполнителей (правительство и парламент) руководствоваться не эмоциями, а экономическими параметрами. А это значит, что экономические параметры пенсионной системы позволяют осуществлять функции сегодняшнего дня, но [выполнить обязательства] завтрашнего дня по выплатам повышенных пенсий уже невозможно. Поэтому и нужно искать ответ на этот вопрос. Правительство предложило такой вариант, других вариантов парламенту не представлено. Других моделей и вариантов пенсионной системы тоже никто не предложил. Поэтому вопрос ещё в дискуссии. Давайте будем работать дальше», - отметил сенатор.

Напомним, 19 июля состоялось рассмотрение законопроекта об изменениях в пенсионной системе в первом чтении, сообщает «Свободная Пресса» . Большинство депутатов документ поддержали. При этом срок внесения поправок в законопроект был увеличен в два раза: если обычно на это даётся один месяц, то в этот раз предложения будут приниматься в течение двух месяцев.