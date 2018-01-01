Сенатор пожелал россиянам роста зарплат в новом году

Игорь Морозов поздравил слушателей НСН с Новым годом.

Член Совета Федерации Игорь Морозов в эфире НСН пожелал россиянам почувствовать, что государство заботится о них.



«Дорогие слушатели НСН я поздравляю вас от всей души с Новым годом. 2018 год – год выборов президента, стабилизации экономики и появления первых признаков инновационного роста. Желаю, чтобы этот год отразился на нашей жизни, чтобы мы почувствовали, что государство заботится о всех нас, чтобы у нас начали расти зарплаты, что была индексация социальных пособий, а у молодых семей появлялись новые стимулы рожать детей. Желаю каждому счастья и благополучия», - сказал Морозов.

Ранее бывший спортсмен, депутат Госдумы Николай Валуев в эфире НСН выразил надежду, что все загаданные в новогоднюю ночь желания россиян сбудутся.