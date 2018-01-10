Сенатор объяснил желание Топилина изменить состав потребительской корзины

Валерий Рязанский в эфире НСН подчеркнул, что стоимость корзины при этом измениться не должна.





Изменить состав потребительской корзины россиян призвал министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Он считает, что в ней необходимо уменьшить долю хлебобулочных изделий и картофеля и увеличить – мясной и рыбной продукции, овощей и фруктов.

Глава комитета Совета Федераци по социальной политике Валерий Рязанский разъяснил в эфире НСН, зачем это нужно.

«Это определяет не Топилин, а Министерство здравоохранения. Оно издало соответствующую рекомендацию по сбалансированному питанию, в состав которого, естественно, входят разные продукты. И вот на основании этих научно проработанных вариантов Топилин сделал вывод, что можно часть потребительской корзины поменять без изменения ее стоимостных выражений. Потому что стоимостное выражение потребительской корзины потом привязывается к прожиточному минимуму», - сказал он.

Поскольку со следующего года с прожиточным минимумом должен сравняться МРОТ, то сенатор считает предложение Топилина «абсолютно резонным».

«Но теперь нужно менять состав потребительской корзины. Однако ранее в Госдуме была достигнута договоренность, что в ближайшие годы мы его не меняем, видимо, с точки зрения денежного эквивалента. Поэтому предложение Топилина можно реализовать, только меняя внутренние параметры. Видимо, уменьшая составляющую хлебобулочных изделий за счет повышения количества мясных и рыбных блюд» - заключил он.

Отметим, что ранее сообщалось о намерении правительства не менять состав потребкорзины россиян до 2021 года.