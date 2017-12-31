Сенатор Беляков: Пусть все неприятности закончатся с боем курантов

Член Совета Федерации в эфире НСН поздравил россиян с Новым годом.

Сенатор Антон Беляков в эфире НСН выразил надежду, что все желания, которые россияне загадывали год назад, уже сбылись.



«Дорогие друзья, Новый год - время исполнения желаний, время чудес, время, когда взрослые люди ненадолго отправляются в свое детство, в мир сказок, и начинают верить в чудеса. Я очень надеюсь, что ваши надежды и самые светлые желания, которые вы загадали перед прошлым Новым годом – сбылись. А если вдруг что-то еще не реализовалось, то это обязательно сбудется в новом году. Я очень надеюсь, что все неприятности, которые преследовали вас в уходящем 2017 году закончатся с боем курантов. Можете посчитать меня безнадежным оптимистом, но мне очень хочется в это верить. Я этого вам желаю. Побольше хороших новостей, поменьше плохих, здоровья, оптимизма, радости жизни, успехов в любом деле. Пусть у вас все будет хорошо в новом году», - пожелал Беляков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин встретит Новый год в кругу родных и близких, так как считает этот праздник семейным.





