Сенатор Антон Беляков продемонстрировал нацистскую символику

Сенатор от Владимирской области в эфире НСН поддержал осужденного блогера из Архангельска.

Член Совета Федерации Антон Беляков разместил на своей станице в Facebook фотографию с нацистской символикой с парада Победы 1945 года. На такой шаг сенатор пошёл, чтобы поддержать блогера из Архангельска Михаила Листова, которого ранее оштрафовали за демонстрацию снимка в социальной сети. В январе судья посчитала, что изображение может причинить страдания людям, чьи родственники погибли во время Великой Отечественной войны, и выписала штраф в размере 1 тысячи рублей.

Как подчеркнул в эфире НСН сенатор Антон Беляков, подобной судебной практике нужно положить конец.

«Это далеко не первый случай, когда пользователей соцсетей штрафуют и даже подвергают аресту за размещенные ими фотографии времён Великой Отечественной войны. Это “причиняет страдание” многим блогерам, журналистам, их читателям и лично мне, поскольку я регулярно размещаю публикации о подвигах советских людей в дни Великой Отечественной войны с хэштегом #чтобыпомнили. Подобной судебной практике необходимо положить конец», - заявил Беляков.

По словам сенатора от Владимирской области, никому не удастся переубедить его в данной позиции.

«Поэтому я совершенно осознанно принял решение опубликовать снимок, за который был оштрафован архангельский блогер. И никто не сможет убедить меня в том, что делать этого не нужно, потому что это наша Гордость, наша Память, наша Слава и наша Победа. Потому что на этой войне, унесшей миллионы жизней, погибли два моих деда, и потому что их ордена и медали я бережно храню», - особо отметил Беляков.

Напомним, суд по делу Листова состоялся 19 января. Штраф был выписан, исходя из статьи 20.3 Кодекса об административных правонарушениях («пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»). Это не первый случай наказания по данной статье в Архангельске. Ранее по ней дважды судили граждан, в том числе ветерана ВДВ и общественника.