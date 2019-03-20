Семья соколов-сапсанов вернулась на новый шпиль МИДа

Орнитолог Александр Сорокин в эфире НСН рассказал, что знаменитая пара птиц ожидает пополнения в семье.

Семейство соколов-сапсанов вернулось на привычное место обитания – шпиль МИДа на Смоленской-Сенной площади в Москве. В ходе реконструкции инженеры встроили в него птичий дом-гнездо для облюбовавшей это место пары сапсанов.

Руководитель научно-методического центра «Биоразнообразие», орнитолог Александр Сорокин в беседе с НСН рассказал, что за птицами сейчас наблюдают дистанционно из-за наступившего у сапсанов периода яйцекладки.

«После ремонта, который завершился на верхней секции МИДа, соколы вернулись. По согласованию с министром Лавровым и его службами, поставили туда искусственное гнездовье, сейчас пара на месте. Мы ее не посещаем, потому что сейчас ответственное время яйцекладки, пугать их нельзя. Мы посматриваем пока за ними дистанционно. Если будут птенцы, то можно будет туда подняться и окольцевать их, через месяц приблизительно появятся», - пообещалорнитолог Сорокин.

Специально для птиц на шпиле высотного здания МИД орнитологии подготовили искусственное гнездо с мелким щебнем. Александр Сорокин рассказал НСН, что как правило, соколы не вьют гнезда, а откладывают яйца, где придется. Обычно сапсаны выбирают одну пару на всю жизнь. Высиживают яйца оба родителя приблизительно 35 дней, яйца имеют красную скорлупу с темными пятнышками.

Реконструкция шпиля на здании МИД проводилась в 2016–2017 годах, конструкция выполнена из специальной стали. По сравнению с первоначальным оригинальным инженерным решением 1950-х годов, современные проектировщики добились облегчения веса конструкции на 50 тонн.