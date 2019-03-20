Семья соколов-сапсанов вернулась на новый шпиль МИДа

Семейство соколов-сапсанов вернулось на привычное место обитания – шпиль МИДа на Смоленской-Сенной площади в Москве. В ходе реконструкции инженеры встроили в него птичий дом-гнездо для облюбовавшей это место пары сапсанов.
Руководитель научно-методического центра «Биоразнообразие», орнитолог Александр Сорокин в беседе с НСН рассказал, что за птицами сейчас наблюдают дистанционно из-за наступившего у сапсанов периода яйцекладки.
Специально для птиц на шпиле высотного здания МИД орнитологии подготовили искусственное гнездо с мелким щебнем. Александр Сорокин рассказал НСН, что как правило, соколы не вьют гнезда, а откладывают яйца, где придется. Обычно сапсаны выбирают одну пару на всю жизнь. Высиживают яйца оба родителя приблизительно 35 дней, яйца имеют красную скорлупу с темными пятнышками.Реконструкция шпиля на здании МИД проводилась в 2016–2017 годах, конструкция выполнена из специальной стали. По сравнению с первоначальным оригинальным инженерным решением 1950-х годов, современные проектировщики добились облегчения веса конструкции на 50 тонн.