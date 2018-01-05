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Общество

Сексолог объяснил, почему запах партнера успокаивает женщину

5 Января 2018 в 19:30
Сексолог объяснил, почему запах партнера успокаивает женщину
РИА Новости

Александр Полеев в эфире НСН рассказал, при каких условиях запах партнера способен снизить уровень стресса у женщин.

Психологи из Университета Британской Колумбии в Канаде доказали, что запах сексуального партнера успокаивает женщин и снижает в их организме уровень кортизола (гормона стресса).

В эксперименте участвовали 96 пар. Женщины, которые в ходе эксперимента получили  рубашку незнакомого человека, испытали больший стресс, чем те, которым досталась рубашка партнера, сообщает MedXpress.

Врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев в эфире НСН связал такую реакцию на мужской запах с подсознательным восприятием супруга как «защитника». Но только в том случае, если он оправдывает свое предназначение в реальной жизни.

«Партнер воспринимается как надежда и опора.  Тогда его запах связан на бессознательном уровне с ощущением защищенности. Если супруг регулярно бьет свою женщину по морде, то, понюхав его рубашку, она, разумеется, никакого чувства защищенности не испытает», - заявил собеседник агентства.

При этом сексолог отметил, что есть такая категория мужчин, на которую женщины одинаково позитивно реагируют вне зависимости от наличия отношений.

«Есть еще такие мужчины, у которых много так называемого «третьего тестостерона» - андростанолона. Таких мужчин не так много, примерно четвертая часть от общего числа. Но их запах успокаивает женщин независимо от отношений», - добавил Полеев.

В массовой культуре уже давно сложилось устойчивое представление о «запахе женщины» или «запахе настоящих мачо», по которому люди могут выбрать себе пару. Австралийский антрополог Майкл Стоддарт, изучающий влияние феромонов на выбор партнера, пришел к выводу, что 20 млн лет назад запах был главным привлечением противоположного пола у предков человека. По мере эволюции связь между обонянием и сексуальным желанием была разорвано. Это позволило современному человеку совместить моногамию и жизнь в обществе.

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