Сам такой. Разин ответил на обращение Шнурова в прокуратуру

Продюсер Андрей Разин рассказал НСН, почему хочет привлечь лидера «Ленинграда» к уголовной ответственности.

Музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров пожаловался в прокуратуру и следственные органы Москвы на продюсера Андрея Разина. Как заявил адвокат музыканта Константин Добрынин, поводом для обращения стала публикация Разина в Instragram, в которой он выражает возмущение высказываниями Шнурова о Москве и предлагает заплатить 5 миллионов рублей москвичу, который «набьет [Шнурову] рожу».

Продюсер Андрей Разин направил встречное заявление на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с просьбой привлечь Сергея Шнурова к уголовной ответственности по ст. 213 УК РФ (хулиганство) за его сравнение столицы с женским половым органом, озвученное в эфире канала Z+ в пилотном выпуске ток-шоу «Зенит». Об этом продюсер «Ласкового мая» рассказал в интервью НСН.

«Мне пиар не нужен лишний. А вот за то, что я живу в этом городе, где родился мой сын, где он умер, где я его похоронил, я его буду привлекать к уголовной ответственности. Я не позволю какой-то мрази осквернять родину моего сына! Ублюдку этому. Шнуров — трус! Он как крыса прячется, бегает. Испугался, обоссался от страха и побежал к прокурорам прятаться. Болтать надо меньше своим поганым языком!», — не стесняясь выражений, рассказал Разин.

Он добавил, что направил главе СК РФ письмо только после того, как Шнуров обратился в прокуратуру. До этого продюсер надеялся на то, что власти Москвы привлекут музыканта к ответственности.

«Эти люди не защищают москвичей. Как можно после таких оскорблений даже выходить на работу? У них 425 юристов сидит, 425 нахлебников, которые в правительстве Москвы занимаются юридическими вопросами. За что мы платим? За что мы их содержим? Почему юристы не видят, что идет оскорбление целого населения? Сидят, молчат, потому что боятся как крысы. Боятся, что о них стишок напишут», — сказал продюсер.

Андрей Разин также обвинил Шнурова в неуплате налогов и посоветовал властям, компетентным органам и журналистам обратить на это внимание.«Вы лучше спросите у этого говна, сколько он налогов в казну платит из тех денег, которые он получает. Четыре миллиона за пост, он говорит, получает. Он, что, налоги за это платит? Или за концерты, которые он дает? Он живет в этом государстве, пользуется всеми благами этого государства, и оскорбляет столицу России и всех граждан. Яйца отца его даже не родили, если бы не Москва, если бы Москва не отстояла тогда Ленинград, который Гитлер сказал снести с лица Земли и уничтожить всех жителей. Москва спасла, а он сидит и оскорбляет Москву, ветеранов и всех, гаденыш самый настоящий», — продолжил возмущаться Андрей Разин.В программе, вызвавшей недовольство Разина, Сергей Шнуров не только назвал столицу женским половым органом, но и назвал Санкт-Петербург мужским половым органом и заявил, что при таком сравнении становится понятен характер отношений двух городов. По словам Разина, москвичи и так это понимают, и не надо им об этом напоминать.«Он будет обзывать москвичей, называть их женским половым органом, что он их сношает, а потом будет бегать к прокурорам прятаться? И говорить ой-ой-ой, мне морду могут набить москвичи, пожалуйста, спрячьте меня, оберегите меня, а то меня побьют. Он же сам провокатор, он провоцирует людей, а у людей не у всех же нервная система такая, как у нашего правительства Москвы, которым до лампочки, что их называют женским половым органом и что питерцы их сношают. И так вся Москва знает, что Питер их сношает, но говорить уже в таком виде и оскорблять, это вообще ужас какой-то. Это уже за рамки вон выходящее», — заявил продюсер.Андрей Разин добавил, что обратившись в прокуратуру, Шнуров сам показал себя тем, чем назвал российскую столицу. Продюсер также посоветовал тем, кто поддержал в этом споре музыканта, уехать из Москвы.«Больше всего меня возмутили, конечно, [Бари] Алибасов и [Иосиф] Пригожин. Это же вообще ужас, защищать его. Так мотайте туда в Петербург. Что вы тогда делаете в Москве? Получается, что вы рады, что вы в [женском половом органе] живете?», — поинтересовался Разин.Напомним, что ранее адвокат Шнурова Константин Добрынин обратился в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с просьбой проверить высказывания парламентария Виталия Милонова. По словам представителя интересов музыканта, депутат постоянно распространяет в СМИ утверждения о творчестве Шнурова и группы «Ленинград», которые не соответствуют действительности и содержат недопустимые высказывания. В обращении адвоката указывается, что народный избранник использует брань и «стилистически сниженную лексику», когда публично дает оценку музыканту.