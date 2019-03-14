«Сам бы хотел свой костюмчик». Космонавты за продажу экипировки

ФОТО: youla.ru

Сергей Рязанский предупредил НСН, что проверить подлинность костюма космонавта практически невозможно.

Предприимчивый пользователь сети выставил на продажу костюм российского космонавта Юрия Усачёва. В объявлении, размещённом на «Юле», говорится, что это семейная реликвия, подаренная в своё время одним из конструкторов и побывавшая в космосе. Оценивается голубой комбинезон с именной нашивкой и символикой Росавиакосмоса в 500 тысяч рублей. Бонусом к нему идёт сумка космонавта.

Однако проверить подлинность костюма не представляется возможным, заметил в эфире НСН Герой РФ, космонавт Сергей Рязанский.

«Здесь достаточно сложно сказать, костюм ведь надо проверять. Каждое изделие имеет свой специальный номер. Никто, кроме специалистов, не может сказать, действительно это его костюм или просто на какой-то скафандр, может никогда и не летавший в космос, нашили эмблему. А так, я знаю, что есть коллекционеры, которые космосом интересуются, собирают, выставляют даже свои коллекции на общественное обозрение», — поделился Рязанский.

При этом собеседник НСН не увидел ничего зазорного в наживе на подобных реликвиях. Сам он, по его словам, не отказался бы от обладания собственным костюмом.

«Против [продажи] не был бы, потому что космонавтам костюмы не дают. Я бы с удовольствием имел дома костюмчик и в старости на него смотрел, вспоминал, как всё было. Раз это продаётся и покупается, значит, это кому-то нужно», — заключил Рязанский.

Добавим, автор публикации о продаже костюма отмечает, что сейчас комбинезон напоминает ему «о чём-то высоком». Однако продать эту ценность его вынуждают финансовые обстоятельства. Чтобы примирить будущего покупателя в немалой ценой, пользователь сети приводит для сравнения цену аналогичного лота на eBay — 10 тысяч долларов.