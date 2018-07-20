«С высоты своего трона». Лимонов простил Познера и Эрнста за невышедшее интервью

Писатель рассказал НСН, кто мог запретить гендиректору Первого канала давать в эфир программу, гостем которой был Лимонов.

Телеведущий Владимир Познер принёс свои извинения писателю Эдуарду Лимонову за ситуацию с его интервью, которое так и не вышло в эфир Первого канала. Он рассказал, как узнал о том, что программа была вырезана из эфирной сетки, обратился к гендиректору канала Константину Эрнсту и получил ответ:

«Владимир Владимирович, да, действительно, это безобразие, что вам не сказали, я поручил, но вам не сказали, но я снял Лимонова по причинам, о которых я вам не могу сказать по телефону. Это не имеет отношения к тому, что он сказал, но вот, тем не менее, это так». Ответ Эрнста Познер привёл в своём блоге на личном сайте.

НСН связалась с писателем и публицистом Эдуардом Лимоновым, чтобы узнать, кто и почему мог препятствовать выходу на экраны его интервью Познеру. Однако он не смог найти ответ на этот вопрос, заметив, что разве что небесные силы могли помешать руководителю Первого канала (слушайте аудио).

«Не знаю, возможно, Константину Эрнсту позвонил сам господь бог, сказал — “Нельзя, смотри, покараю, убью, испепелю!”. Я не знаю, ей богу, так же, как и вы. Видимо, человек очень высокого ранга позвонил Косте и сказал, что нельзя. Судите сами, я не знаю, кому Костя Эрнст подчиняется, наверное, никому. По-моему, даже Медведеву не подчиняется», — предположил Лимонов.

Поскольку и Познер, и Эрнст люди, состоящие на государственной службе, писатель не стал держать на них зло и великодушно простил, по его собственному выражению «с высоты своего трона».

«Но я им всем простил, потому что понимаю, что они люди служащие, на государственных постах, что с них взять. Я же никому не служу, поэтому я с достоинством уронил, сказал “всех прощаю”. Правильно, я их всех прощаю с высоты своего трона», — заключил писатель.

Напомним, что в разгар ЧМ-2018 Эдуард Лимонов поделился со своими читателями в Live Journal тем, что интервью, записанное им у Познера, так и не вышло в эфир по неизвестным причинам. О том, что программу именно сняли, писатель узнал от НСН, которая передала ему объяснения самого телеведущего. Владимир Познер тогда уклончиво объяснил ситуацию тем, что не может раскрыть причину отмены выхода программы. Позднее выяснилось, что передача была перенесена на более поздний срок в связи с проходящим в России мундиалем. Однако по окончании мирового первенства она так и не вышла на экраны.



