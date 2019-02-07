Рунет ограничат в ответ на Стратегию национальной кибербезопасности США

ФОТО: РИА Новости

В официальных отзывах на законопроект об устойчивом Рунете инициатива подвергается критике.

Законопроект об устойчивом Рунете рекомендован к принятию Госдумой в первом чтении профильным комитетом палаты, как предполагается, он будет рассмотрен на заседании в ближайший вторник. Документ дополняет действующее законодательство положениями, которые нацелены на повышение информационной безопасности, целостности и устойчивости интернета на территории страны. Авторы - сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, депутат Госдумы Андрей Луговой – отмечали в пояснительной записке, что законопроект «подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США».

В тот же день стало известно, что на реализацию этого еще не принятого законопроекта правительство уже готово выделить 20 миллиардов рублей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на автора законопроекта Андрея Клишаса. Средства будут выделены через Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, финансирование которого заложено в бюджет, - уточняет агентство.

Между тем, во всей этой истории с готовностью финансировать работы по еще не принятому законопроекту не учтено мнение контрольных органов. А оно негативное. Счетная палата в официальном отзыве на законопроект об устойчивом Рунете отказала инициативе в поддержке. «Реализация законопроекта приведет к росту стоимости товаров и услуг на российском рынке, что содержит риск увеличения расходов бюджетов всех уровней на их оплату», - говорится в отзыве Счетной палаты, выдержки из которого приводит «Интерфакс». В качестве подтверждения приводится положение законопроекта, согласно которому, операторы связи будут обязаны установить в своих сетях технические средства противодействия угрозам, что, разумеется, ввергает их в дополнительные расходы. Кроме того, Счетная палата обращает внимание еще на одно противоречие: технические средства противодействия угрозам предлагается предоставлять операторам связи на безвозмездной основе федеральным органом исполнительной власти, стало быть, на это потребуются дополнительные расходы федерального бюджета. Тогда как в финансово-экономическом обосновании к законопроекту говорится, что его реализация не потребует расходов из федерального бюджета, - указывает контрольный орган. Ну, а создание уже упомянутого Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, само собой, тоже стоит денег. При этом в федеральном законе о бюджете на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов бюджетные ассигнования на указанные цели не предусмотрены, - говорится в отзыве Счетной палаты, которая делает такой вывод: законопроект не может быть поддержан.

Впрочем, остановит ли такой пустяк запущенный маховик?

Всеволод Нерознак