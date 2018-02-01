РПЦ проверит информацию об уроках огнестрельного оружия в воскресной школе

Руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси в эфире НСН прокомментировал новость о необычном уроке в воскресной школе в Тульской области.

В сети появились снимки с занятий в воскресной школе Свято-Троицкого храма села Супонь Тульской области, на которых детям 10-12 лет человек в военном камуфляже преподает основы обращения с огнестрельным оружием, в числе которого ружья и автоматы.



О реакции священнослужителей в эфире НСН рассказал руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Александр Волков.

«Надо, конечно же, прояснять эту историю. Сейчас необходимые указания даны, проводится внутреннее прояснение того, что там в действительности происходило. Конечно, в целом выглядит немного странной такого рода инициатива, но, повторю, какие-то выводы нужно делать после того, как мы поймем и выясним окончательно. Сейчас мы всё по своим внутренним каналам посмотрим и проверим, чтобы дальше что-то предпринять» - отметил он.

При этом Волков подчеркнул, что, вероятно, происходящее на фотографиях – разовое мероприятие в рамках патриотического воспитания школьников, а не систематические программные учения.

«При многих храмах существуют различные патриотические организации. Возможно, это устраивалось в рамках такого рода организаций, а может быть, и нет, поэтому нужно проверить» - резюмировал Волков.

Публикация снимков очень возмутила интернет-аудиторию, по большей части, в связи с недавними трагическими событиями в школах Перми и Улан-Удэ, где школьники совершили спланированные разбойные нападения с применением оружия. Пострадавшие в результате происшествий до сих пор находятся в больницах. «РИА Новости» в своём материале высказали опасение, что таким образом при храме готовят «православных воинов», что может стать аналогом «малолетней мусульманской дружины».