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Общество

РПЦ: Продажа «Роллс-Ройса» Николая II не должна оскорбить верующих

26 Января 2018 в 15:55
РПЦ: Продажа «Роллс-Ройса» Николая II не должна оскорбить верующих
Дмитрий Смирнов объяснил в эфире НСН, что вещи, принадлежавшие причисленным к лику святых, выступают реликвиями для верующих. 

Rolls-Royce Silver Ghost 1914 года выпуска, принадлежавший последнему российскому императору Николаю II, выставлен на  продажу на сайте «Авто.ру». За раритетный автомобиль просят 278 млн рублей.

Протоиерей и общественный деятель Дмитрий Смирнов в эфире НСН, что вещи причисленных к лику святых являются реликвиями, но продавать их можно. 

«Конечно такие вещи являются реликвиями. Но оскорбления чувств верующих в этой продаже нет», - сказал он.

Отметим, что сейчас Rolls-Royce находится в Берлине. Последний раз автомобиль выставлялся на продажу на аукционе в Германии в 2013 году за 5,5 млн евро.

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