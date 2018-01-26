РПЦ: Продажа «Роллс-Ройса» Николая II не должна оскорбить верующих

Дмитрий Смирнов объяснил в эфире НСН, что вещи, принадлежавшие причисленным к лику святых, выступают реликвиями для верующих.



Rolls-Royce Silver Ghost 1914 года выпуска, принадлежавший последнему российскому императору Николаю II, выставлен на продажу на сайте «Авто.ру». За раритетный автомобиль просят 278 млн рублей.

Протоиерей и общественный деятель Дмитрий Смирнов в эфире НСН, что вещи причисленных к лику святых являются реликвиями, но продавать их можно.

«Конечно такие вещи являются реликвиями. Но оскорбления чувств верующих в этой продаже нет», - сказал он.

Отметим, что сейчас Rolls-Royce находится в Берлине. Последний раз автомобиль выставлялся на продажу на аукционе в Германии в 2013 году за 5,5 млн евро.