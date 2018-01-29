Рождаемость в России снизилась до минимума за 10 лет

В Росстате зафиксировали снижение рождаемости в прошлом году на 10,9 процента по сравнению с 2016 годом – на свет появилось на 203,4 тыс. человек меньше.



По показателю рождаемости прошлый год оказался худшим годом последнего десятилетия, сообщает РБК. В последний раз меньше новорожденных в России было зафиксировано лишь в 2007 году - 1,61 млн человек. В прошлом году в России родились 1,6899 млн человек.

Спад рождаемости затронул все регионы РФ, кроме Чечни, где за год родилось практически столько же детей, сколько в 2016 году.

Смертность в стране за прошлый год снизилась на 63,6 тыс. человек по сравнению с показателями двухлетней давности. В данных ведомства по естественному движению населения за январь-декабрь 2017 года также отмечается, что убыль населения составила в прошлом году 134,4 тыс. человек, в 2016 году отмечался прирост населения на 5,4 тыс. человек.