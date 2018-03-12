Ройзман объяснил, почему Екатеринбург стал самым безопасным городом

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Мэр Екатеринбурга в эфире НСН рассказал, что большую роль в противодействии преступности сыграла борьба с наркотиками.

Екатеринбург признан самым безопасным городом России. Такой вывод был сделан на основе федерального социологического опроса независимого агентства Zoom Market. Также в тройку лидеров вошли Москва и Казань. На последнем месте оказалась Тюмень. Она показала 29 результат.

В свою очередь, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в эфире НСН рассказал, что такой результат сложился благодаря нескольким факторам.

«Здесь очень много сделала борьба с наркотиками, потому что на сегодняшний день наркотики и алкоголизм – это основа уличной преступности. Во-вторых, у нас очень сильный начальник городской полиции. При нём правоохранительные органы хорошо работали, занимались профилактикой преступлений. Ну и, конечно, повлиял высокий уровень самого Екатеринбурга: народ хороший, продвинутый и думающий. Все эти факторы сработали. Плюс ещё экономическая ситуация лучше, чем где-либо в стране. Это тоже играет роль», - считает градоначальник Екатеринбурга.

По словам Евгения Ройзмана, город продолжит профилактику основных проблем.

«Я рад за Екатеринбург. Я бы поставил во главу угла профилактику: нужно смотреть за продажами алкоголя, особенно нелегального. Ну и борьба с наркоторговлей, конечно, очень важна», - заключил в эфире НСН Ройзман.

В соцопросе, который лёг в основу рейтинга, приняли участие 2900 человек. Их возраст составил от 19 до 54 лет. Они оценивали 29 городов по десятибалльной шкале. Ранее Екатеринбург вошёл в тройку лидеров по средней зарплате, которая достигла в регионе 38,4 тысяч рублей.