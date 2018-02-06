Ройзман: На Урале действительно есть российский Чикаго

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Мэр Екатеринбурга в эфире НСН согласился с мнением генконсула США о Екатеринбурге.

Новый генеральный консул США в Екатеринбурге Пол М. Картер сравнил Екатеринбург с Чикаго, штат Иллинойс. По словам чиновника, причиной для такого сравнения служат сильная промышленная база и уникальная культура города. Назвав столицу Свердловской области «интересной и динамичной», он также подчеркнул, что «Екатеринбург вполне заслуживает звания третьей столицы России» - передают «РИА Новости».



Мэр города Евгений Ройзман в эфире НСН рассказал, почему он солидарен с мнением американца.

«Скорее всего, он имеет в виду развитую промышленность. С этим я полностью согласен» - отметил политик.

Не обошёл стороной Ройзман и сложившиеся у русского человека стереотипы о Чикаго как о столице мафии и организованной преступности.

«У американцев другие стереотипы: Чикаго – это промышленный, динамично развивающийся город. Я вам скажу, что Москва и Санкт-Петербург подходят под это определение гораздо больше, чем Екатеринбург» - резюмировал собеседник НСН.

Чикаго – один из крупнейших городов Америки, экономический и культурный центр региона, один из крупнейших транспортных узлов в США. Именно в Чикаго было построено первое в мире высотное здание с несущим металлическим каркасом - Хоум Иншуранс Билдинг (Home Insurance Building, 10 этажей, 42 метра). После этого «мода» на небоскрёбы стремительно распространилась по всей планете. В Екатеринбурге с середины 2000-х годов активно строятся жилые высотки и небоскрёбы. Сейчас в активной фазе продолжается строительство делового квартала «Екатеринбург-Сити».