Ростуризм: Политический кризис на Мальдивах никак не отразится на отдыхе туристов

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Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в эфире НСН заявил, что россияне продолжают бронировать туры на Мальдивы, несмотря на введенное там чрезвычайное положение.



МИД РФ призвал российских туристов тщательно взвешивать целесообразность поездок на Мальдивы из-за политического кризиса, разразившегося в республике, пишет «Интерфакс». Кроме того, в ведомстве отметили, что нашим соотечественникам нужно избегать посещения столицы страны и проявлять максимальную осторожность. Вместе с тем, в российском МИДе подчеркнули, что обстановка на островах архипелага спокойная, а аэропорт Мале продолжает работать в обычном режиме.

В свою очередь советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в эфире НСН заявил, что российские туроператоры, несмотря на чрезвычайное положение, не наблюдают падения спроса на отдых на Мальдивах:

«Мальдивы – популярное туристическое направление. В прошлом году там побывало 62 тысячи российских туристов. Ежемесячно от 5 до десяти тысяч человек выбирают это направление для отдыха. В данный момент туристы продолжают в обычном режиме бронировать туры на Мальдивы. Происходящие события никак не сказывается на отдыхе туристов. Аэропорт находится на удалении от столицы. Путешественники размещаются на островах, куда они попадают, например, гидросамолетами», - отметил собеседник НСН.

Кроме того, по словам Дмитрия Горина, опрос туроператоров показывает устойчивый спрос на Мальдивы.

«Более того, в стране не введён комендантский час. И срок действия чрезвычайного положения ограничен 15-тью днями. Поэтому это никак не сказывается на отдыхе туристов», - заключил советник руководителя Ростуризма.

К слову, МИД Китая уже посоветовал жителям своей страны избегать посещения Мальдивских островов, до тех пор, пока там не спадет политическая напряженность.

Напомним, президент Мальдив Абдулла Ямин накануне объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на 15 дней. На такой шаг он пошел после решения Верховного суда освободить нескольких политических лидеров, а также распространения информации о возможном импичменте.