Рост числа любящих США россиян объяснили смягчением риторики

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Михаил Таратута рассказал НСН, почему процент тех, кто хорошо относится к Штатам, вернулся на уровень до Крымской весны.

Число россиян, которые положительно относятся к США, выросло вдвое. Об этом говорят результаты опроса, проведённого «Левада-Центром». Если в январе 2014 года, до Крымской весны хорошо относились к Америке 43% респондентов, то к 2018 году таких осталось всего 20%. Теперь же, опрос показал, что одобрительное отношение к США наблюдается у 42% опрошенных.

Американист Михаил Таратута в эфире НСН объяснил смену тенденции тем, что ослабла негативная риторика, направленная на США средствами массовой информации.

«Известно, что все опросы отражают то, что люди слышат от СМИ, от ньюсмейкеров. В последнее время, действительно, особенно с приходом к власти Трампа, несмотря на какие-то периоды, когда санкции вводились, дипломатов высылали, в целом риторика по отношению к США стала мягче. Нет той грубости, жёсткости, которая была при Обаме. И это отразилось на опросах. Люди ощущают враждебность, когда нагнетается обстановка. А она в обамовский период нагнеталась особенно, и понятно, что процент людей, которые плохо относятся к Америке, был выше. Кстати, в 90-м-91-м годах прошлого века, людей, которым не нравилась Америка, было всего 6%. А сейчас оно безмерно возросло», — заметил Таратута.

Добавим, что улучшилось также отношение россиян к Евросоюзу. Если в мае этого года позитивные взгляды были у 28%, то к июлю число их сторонников возросло до 42%. Негативные взгляды на страны ЕС снизились с 55% до 38%.