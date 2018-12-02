Российские законы не готовы к беспилотникам на дорогах. Мнение эксперта

РИА Новости

Виктор Похмелкин в эфире НСН рассказал, какие проблемы повлечет за собой использование беспилотников на дорогах общего пользования.

С 1 декабря в России разрешено использовать беспилотные автомобили на дорогах общего пользования. Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, которое разрешает тестирование таким машин в Москве и Казани. Участвовать в эксперименте будут больше 100 беспилотных автомобилей. По итогам тестирования будут утверждены технические регламенты и проведено нормативное регулирование использования беспилотников.

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН заявил, что обычно это делается в обратной последовательности: сначала вносятся изменения в правила, а уж потом начинаются эксперименты.

«Не берусь оценивать, насколько это возможно технически, но юридическая сторона этого вопроса меня очень беспокоит. Эти беспилотники смогут ездить по дорогам общего пользования, значит, они могут стать виновниками или наоборот потерпевшими в ДТП. Возникает вопрос: кто будет расплачиваться за это?» - Заявил собеседник агентства.

Сейчас автомобиль допускается к участию в дорожном движении, только если его водитель застраховал свою гражданскую ответственность. Это, прежде всего, отвечает интересам других участников дорожного движения. А как быть с беспилотниками, где водителя нет, и кто заплатит пострадавшим, если автомобиль без водителя станет виновником ДТП?

«Вот это никак и ничем не урегулировано, - подчеркивает Похмелкин. - Возникает и масса других проблем. У нас сегодня все правовые нормы в автосфере адресованы водителю. Где и кто водитель беспилотника? Кто отвечает за его эксплуатацию? Этот нюанс никак не отрегулирован и пока этого сделано не будет, выпускать беспилотники на дороги нельзя. Иначе у нас другие водители окажутся незащищенными. Отсюда вывод: для использования беспилотников в городе нет законодательной и правовой основы», - заключил Виктор Похмелкин.

Добавим, что пока не сообщается, какие компании будут испытывать беспилотники на дорогах России. Свои прототипы беспилотных машин уже имеют «Яндекс», КамАз, ГАЗ, АвтоВАЗ и другие компании. За рубежом беспилотные автомобили активно используют такие компании, как Renault, Mercedes-Benz, Ford, Nissan, Google и Tesla.