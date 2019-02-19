Психолог: Россияне не хотят жениться из-за отсутствия денег

Кадр из сериала "Гражданский брак"

Семейный психолог в беседе с НСН подчеркнула, что молодые россияне всё больше предпочитают незарегистрированные браки.

За последние пять лет процент заключения браков в России стремительно падает, сообщает Минюст РФ. В 2018 году было заключено 967 тыс. браков, что на 21 процент меньше показателей за 2013 год, когда в России их было зарегистрировано более одного миллиона.



Семейный психолог Светлана Бояринова в беседе НСН объяснила, что причина падения интереса к созданию полноценной семьи не только в демографии населения, но и в сложном финансовом положении россиян.

«Официальный брак накладывает определённые обязательства: ипотеки, совместное имущество, финансовые вопросы. Законодательство становится более чётким, суровым. Это часто пугает, в большей степени мужчин, но и женщин тоже. Помимо того, что мы имеет процент заключения браков, есть также процент разводов, к сожалению. И люди понимают, что при разводе придётся это имущество делить и не хотят во всё это ввязываться, решать какие-то вопросы, кто кому что должен. Люди считают, что они живут вместе, у них любовь, зачем идти ставить штамп и отчитываться перед государством. И вот этот процент гражданских браков, к сожалению, достаточно высокий. Плюс, процесс бракосочетания довольно дорогостоящий, и многие считают, что незачем «выкидывать» эти деньги, итак прекрасно живём. Есть пары, в которых прекрасные отношения, есть дети, они живут по 10 и более лет в гражданском браке, и всё замечательно», - отметила психолог.

Бояринова подчеркнула, что количество зарегистрированных браков не будет увеличиваться до тех пор, пока молодые россияне не приобретут «финансовую подушку» или не решат «квартирный вопрос».

«Пока у людей будут жёсткие проблемы с финансами, простимулировать их заключать о брак, к сожалению, не удастся. В основном очень много идёт из семьи. Родители настраивают молодых людей не торопиться. Не зря в «Мастере и Маргарите» Воланд сказал, что квартирный вопрос испортил москвичей. А сейчас не только москвичей. Над людьми висит страх потерять то малое, что они имеют, к сожалению, пока они не получат гарантии, не появится какие-то особые программы помощи молодым семьям. Они есть, но тоже несоизмеримы с ценами», - подчеркнула собеседник НСН.

Большую помощь молодым парам могла бы оказать психологическая подготовка к браку, полагает Бояринова.

«Если бы у нас было какое-то принудительное собеседование в ЗАГСах перед тем, как подавать заявление, если бы была практика заключения финансовых договоров, устных о том, как пара будет жить, разделять обязанности. Если бы люди понимали, что надо взять на себя ответственность ещё до того, как они вступают в отношения, как это надо строить, как себя надо подстраховать при разводе, думали не только эмоциями и гормонами, а немного бы смотрели вперёд, то всё бы решалось легко. Они бы чувствовали, что есть какая-то поддержка. А пока нет культуры правильного вступления в отношения и брак, так оно и будет происходить, как сейчас. В Европе даже гражданские браки считаются официальными, накладывают определённые обязательства», - резюмировала психолог.

В Минюсте РФ сообщили, что регистрация брака в России теперь будет проходить по новым правилам. Изменится оформление документов о заключении союза между парами, время регистрации и расторжения союза. Минюст считает, что на регистрацию брака должно уходить не более 113 минут, а на расторжение максимум час.