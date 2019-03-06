Россияне стали меньше материться. Но не все

Социологи провели исследования об использовании россиянами мата, на котором по-прежнему многие «не ругаются, а разговаривают».

37% россиян еженедельно используют ненормативную лексику. Из них 18% ругаются матом каждый день, а 19% — несколько раз в неделю. Такие результаты дал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения, в комментарии к которому отмечается, что ненормативная лексика стала использоваться реже. Для сравнения, в 2008 году еженедельно матерились 44% россиян. Место брани пусто не бывает, и более активно стала употребляться иностранная лексика – 19% опрошенных против 10 в 2008 году. Кроме того, россияне стали чаще использовать пословицы и крылатые выражения: 21% против 13 в 2008. Регулярно употребляют цитаты из литературных произведений, кино и песен 18% россиян.

Но на чужой роток не накинешь платок. И как раз в день публикации данных этого опроса разразился скандал с матерящейся учительницей. Большой резонанс получила видеозапись, на которой педагог томского интерната для слабослышащих детей во время урока общается с кем-то по телефону, используя ненормативную лексику. А затем и вовсе вместо того, чтобы вести урок, начала рассказывать классу о своих достижениях, в частности, о том, что у нее два высших образования и она ведет пять предметов. Разумеется, человеку с двумя высшими образованиями и в голову не могло прийти, что ее «выступление» подростки снимут на видео и выложат в сеть. А именно это и случилось. Запись, которая была сделана еще в начале ноября прошлого года, попала в интернет. И даже после этого ученая дама, на которую дети жаловались и раньше, не образумилась: стала их унижать и бойкотировать.

Понятно, что после поднявшегося шума заголовки пошли соответствующие: «Матерившуюся на уроке учительницу отстранили от занятий», «Департамент образования проверит конфликт в интернате» и так далее. Но, если вдуматься, то удивляться этим событиям нечего. А что вы хотели? Эта, с позволения сказать, преподавательница – плоть от плоти того общества, в котором регулярно матерится более трети, а почти каждый пятый – ежедневно. И то, эти данные опроса, скорее всего, оптимистичнее реальности, поскольку велика вероятность того, что некоторые участники опроса ВЦИОМ были не вполне откровенны с интервьюерами. Проведи такой опрос первого января, результат, возможно, описывался бы фразой «Мы в России матом не ругаемся, мы на нем разговариваем».

Всеволод Нерознак